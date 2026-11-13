인천시, 백령공항·장봉도~모도 연도교 조기 추진 건의

인천광역시가 도서지역 주민들의 이동권 보장과 정주여건 개선을 위해 백령공항과 장봉도~모도 연도교 건설사업 추진에 속도를 낸다.

인천시는 박찬대 시장이 지난 12일 박홍근 기획예산처 장관을 만나 두 사업의 필요성과 도서지역의 특수성을 설명하고, 타당성재조사와 예비타당성조사가 연내 통과될 수 있도록 정부의 협조를 요청했다고 13일 밝혔다.

▲장봉도~모도 연도교 위치도 ⓒ인천광역시

백령공항 건설사업은 옹진군 백령면 솔개지구 일원에 약 81만㎡ 규모의 소형공항을 조성하는 사업이다. 2022년 예비타당성조사를 통과했으나 설계변경 등으로 총사업비가 당초 2018억 원에서 3913억 원으로 증가하면서 2024년 9월부터 타당성재조사가 진행되고 있다.

장봉도~모도 연도교 건설사업은 옹진군 북도면 장봉도와 모도 일원을 연결하는 총연장 1.8㎞, 왕복 2차로 규모의 해상교량을 건설하는 사업으로, 총사업비는 1085억 원이다. 지난해 예비타당성조사 대상사업으로 선정돼 현재 조사가 진행 중이다.

시는 백령공항이 건설되면 기상 악화에 따른 여객선 운항 중단 등 백령도의 교통 불편을 줄이고 응급환자 이송 등 주민 안전 확보에 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 장봉도~모도 연도교 역시 장봉도의 육지 접근성을 높이고 섬 지역 간 연계와 관광 활성화에 기여할 것으로 보고 있다.

박찬대 시장은 “두 사업은 섬 주민의 이동권과 안전을 보장하고 지역 간 균형발전을 실현하기 위한 사업”이라며 “지역 특수성과 사업 필요성이 정부 조사 과정에 충분히 반영될 수 있도록 관계부처와 지속적으로 협의하겠다”고 말했다.