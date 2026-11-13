정덕영 양주시장 “도시 계획 단계부터 사람 이동권, 교통약자 보행권 최우선 고려해야”

▲정덕영(앞줄 왼쪽)양주시장이 12일 국회의원회관에서 열린 ‘PA 시대 도래와 보행권’ 정책세미나에서 참석자들과 함께 하고 있다.ⓒ양주시

양주시는 12일 여의도 국회의원회관 제6간담회의실에서 열린 ‘PA(Physical AI) 시대 도래와 보행권’ 정책세미나에 정덕영 양주시장이 참석해 사람 중심의 안전한 미래 보행환경 조성을 강조했다고 13일 밝혔다.

세종대학교 한국스페이스신택스연구소가 주최한 이번 세미나는 자율이동로봇과 휴머노이드 등 피지컬 AI 기술이 일상생활로 빠르게 확산됨에 따라, 사람과 로봇이 보행공간을 공유하는 새로운 환경에서 보행권을 보호하고 이에 필요한 제도적·정책적 대응 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 세미나에는 이상휘 국회의원, 세종대학교 한국스페이스신택스연구소 김영욱 교수, 학계 및 정책 전문가 등 30여 명이 참석해 미래도시의 보행환경과 보행권 보호를 위한 다양한 정책 방안을 논의했다.

정덕영 양주시장은 축사에서 “피지컬 AI 기술의 확산은 사람과 로봇이 보행공간을 어떻게 안전하고 조화롭게 이용할 것인지에 대한 새로운 과제를 던져주고 있다”며, “보행공간은 시민의 일상과 소통이 이루어지는 생활공간인 만큼, 도시의 개발과 계획 단계부터 사람의 안전과 이동권, 특히 어린이와 어르신, 장애인 등 교통약자의 보행권을 최우선으로 고려해야 한다”고 강조했다.

이어 “양주시도 스마트 교통체계 구축과 모빌리티 산업기반 마련 등 미래도시로의 전환을 준비하고, 도시의 발전이 시민의 안전과 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

이날 세미나에서는 손동욱 연세대학교 교수가 ‘보행환경평가의 제도화 필요성과 제도 개선 방향’을, 오상진 세종대학교 교수가 ‘피지컬 AI 시대, 보행권을 지키는 도시’를 주제로 발제가 진행됐다.

발제에서는 차량 중심의 기존 교통영향평가 체계를 보완하기 위한 보행환경평가의 제도화 필요성과 함께 사람과 로봇의 이동공간 분리, 교통약자 보호, 인공지능 기반 안전관리, 보행공간의 재편 등 미래 보행환경을 위한 다양한 정책 방향이 제시됐다.

양주시는 이번 세미나에서 논의된 다양한 의견과 정책 대안들을 향후 시정 운영과 미래 도시계획 수립에 적극 반영해 기술과 인간이 조화롭게 공존하는 안전한 도시환경을 조성해 나갈 방침이다.