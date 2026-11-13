제25회 김포문학상, 한창현 소설 ‘그의 최근 활동’ 대상

▲한창현 작가ⓒ김포시

김포시는 제25회 김포문학상 대상에 소설 ‘그의 최근 활동’을 출품한 한창현 작가가 선정됐다고 13일 밝혔다.

(사)한국문인협회 김포지부가 주최한 이번 문학상은 우리의료재단 김포우리병원이 수상자 상금과 대회 운영비 등 2400만 원 전액을 후원했다.

올해 공모에는 전국 각지의 문인 760명이 시·소설·수필 분야에 모두 3600편을 응모했다. 참여 작가가 전년보다 51% 늘어나는 등 김포문학상에 대한 문단의 관심이 크게 높아졌다.

부문별 수상자는 △대상 한창현(소설) △시 부문 우수상 김미자(필명 김분홍) △소설 부문 우수상 염기원 △수필 부문 우수상 김덕임 씨다.

김포 지역 작가에게 수여하는 신인상은 시 부문에 조윤희·정진옥 씨, 수필 부문에 박근혜·손정혜 씨가 받았다.

심사는 시 부문에 정호승·문태준 시인, 소설·수필 부문에 구효서·이순원 소설가가 맡았다. 대상 선정 과정에서는 소설 대상작과 시 부문 우수상작이 마지막까지 치열하게 경합했으며, 심사위원들이 장시간 협의한 끝에 소설 ‘그의 최근 활동’을 대상작으로 최종 선정했다.

대상작 ‘그의 최근 활동’은 세상을 떠난 회사 동료가 생전에 설정해 둔 업무 자동화와 메신저 알림이 사후에도 계속 작동하면서 벌어지는 이야기를 다룬다. 망자의 이름으로 업무 지시와 독촉이 이어지고 남은 직원들이 이를 자연스럽게 받아들이는 과정을 통해, 인공지능(AI)과 디지털 업무 환경 속에서 변화하는 노동의 의미와 인간관계를 날카롭게 포착했다는 평가를 받았다.

소설 부문에서는 한 인물의 삶을 입체적으로 그려낸 ‘초읽기 인생’이 우수한 작품으로 평가됐다. 시 부문에서는‘고해’가 우수상에 선정됐다. 정호승·문태준 시인은 최종 후보작의 작품성이 높아 마지막까지 수상작 선정에 고심했다고 밝혔다. 특히 ‘고해’는 죄의 고백과 은폐, 불신과 양심, 속죄와 구원의 문제를 중층적으로 다루며 맑은 영혼의 안식을 회복하려는 의지가 돋보인다고 평가했다.

수필 부문에서는 작품의 독창성과 문학적 완성도, 일상에 대한 성찰 등을 종합적으로 평가해 김덕임 씨의 ‘간택’을 우수상으로 선정했다.

전남 고흥 출생인 대상 수상자 한창현 씨는 2026년 ‘5·18문학상’에 시 ‘양림동 고양이’가 당선돼 등단했다. 한 씨는 당선 소감에서 “대상작을 통해 기록에 남지 않는 사람들의 노동과 존재를 들여다보고 싶었다”며 “이번에는 오래 쓰고 싶다”고 말했다.

한편 주최 측은 이번 심사 과정에서 제기된 의견을 반영해 2027년부터 시 부문과 산문 부문에 각각 대상을 선정하는 방안을 추진한다. 장르별 문학적 특성을 존중하고 수상 기회를 넓혀 김포문학상의 위상을 높이려는 취지다.

김포시는 앞으로도 지역 문인의 창작 활동과 시민의 문학 향유 기회를 넓혀 나가는 데 노력할 예정이다.