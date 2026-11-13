[김포 소식]맞춤형 진로진학설명회 참여자 모집 등

ⓒ김포시

◇맞춤형 진로진학설명회 참여자 모집

김포시청소년재단 진로체험지원센터가 수험생과 학부모의 성공적인 대입 전략 수립을 지원하기 위해 ‘2026년 제7회 맞춤형 진로진학설명회-대입 정시 지원 전략’ 참여자를 모집한다.

설명회는 28일 운영되며, 2027학년도 대입 정시 지원 전략과 2028학년도 대입 준비 전략을 주제로 두 차례에 걸쳐 진행된다.

특히 이번 설명회는 고등학교 3학년 수험생을 위한 수능 이후 정시 지원 전략뿐만 아니라, 고등학교 1,2학년 예비 수험생을 위한 2028학년도 통합형 수능의 변동사항 등 변화하는 대입 제도에 관한 정보까지 제공한다.

이번 진로진학설명회의 참여신청은 25일 오후 6시까지 김포시청소년재단 온라인 수강신청 누리집을 통해 가능하며, 추가 자세한 사항은 김포시청소년재단 진로체험지원센터로 문의하면 된다.

◇ 민선9기 공약시민평가단 모집…시민과 함께 공약 다듬는다

김포시가 민선9기 공약의 실효성을 높이고 시민의 목소리를 공약 실천계획에 담기 위해 공약시민평가단을 모집한다.

공약시민평가단은 18세 이상 김포시민을 대상으로 모집하며, 14일까지 자동응답시스템(ARS) 전화와 시 누리집에 게시된 온라인 신청 폼을 통해 참여를 희망하는 시민을 접수한다. 이후 지역·연령·성별 인구 비율을 고려해 신청자 중 무작위 추첨으로 1차 대상자를 선정하고, 전화면접을 거쳐 최종 30명을 선발할 예정이다.

최종 선정된 시민평가단은 12월 중 총 3차례 회의에 참여한다. 사업 여건과 추진 가능성을 고려해 공약 실천계획의 적정성을 심의하고 이행 방향에 대한 개선 방안, 의견 등을 제시하게 된다.

공약시민평가단 선발과 회의 운영은 객관성과 전문성 확보를 위해 사단법인 한국매니페스토실천본부가 맡는다.

시는 시민평가단의 심의 결과와 권고 의견을 종합적으로 검토해 민선 9기 공약 실천계획을 확정하고, 매년 반기별로 시민평가단을 운영해 추진 상황을 정기적으로 점검·평가할 방침이다.

◇스마트공장 2차 견학 참가자 모집

-

김포시는 스마트공장 도입과 고도화를 고민하는 관내 기업을 위해 25일 '2026년 김포시 스마트공장 견학공장(2차)' 참가자를 20일까지 선착순으로 모집한다.

견학공장은 스마트공장을 구축한 관내 기업의 현장을 직접 보고, 구축 과정의 시행착오와 노하우를 듣고 물어볼 수 있는 체감형 지원사업이다.

견학은 25일 오후 2시부터 4시까지 대곶면 ㈜스피드랙에서 진행되며, 스마트공장 도입 현황 설명, 생산현장 투어, 질의응답 순으로 이뤄진다

모집인원은 12명 이내로 선착순 모집하며, 모집대상은 김포시 소재 기업인 및 기업단체 회원 등이다.

참가 신청 방법 등 자세한 내용은 김포시 누리집 알림 사항에서 확인할 수 있다.