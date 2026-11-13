강원농협 2026년 하반기 농기계수리 봉사활동

농협 강원본부(본부장 김병용)와 강원농협농기계기술자연합회(회장 김봉규)는 13일 화천농협(조합장 김명규)에서 ‘2026년 강원농협 하반기 농기계 순회수리 봉사활동’을 했다.

강원농협농기계기술자연합회는 1996년부터 도내 지역별로 순회하면서 30여년째 봉사활동을 이어오고 있다.

ⓒ농협 강원본부

ⓒ농협 강원본부

이번 농기계수리 봉사활동은 강원농협 농기계 기술자연합회원 40여 명이 화천농협 관내 지역에서 트랙터, 경운기, 관리기 등 주요 농기계를 점검·수리해주는 봉사활동을 실시하여 지역 농민들에게 큰 호응을 얻었다.

앞서 강원농협농기계기술자연합회는 지난 3월 13일 홍천 내촌농협에서 '2026년 강원농협 농기계 순회수리 봉사활동'을 실시한 바 있다.

김봉규 회장은 “기상이변, 농자재 가격 상승 등 대내외적인 어려움 속에서도 올 한해 농업 현장에서 최선을 다해 주신 농업인들게 박수를 보내며, 이번 농기계 수리지원이 농가의 안정적 생산에 도움이 되길 바란다”고 했다.

김병용 본부장은 “농기계순회수리 봉사활동이 인력부족으로 힘든 시기를 보내고 있는 농업인들에게 큰 도움이 되리라 생각하고, 앞으로도 농기계수리 소외지역 중심으로 순회수리를 지속 전개하여 농업인들의 영농편익 증진을 위해 노력하겠다” 고 말했다.