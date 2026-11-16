폭로전 치닫는 '한동훈 조작 징계' 의혹…국민의힘, 갈등 지속

무소속 한동훈 의원에 대한 국민의힘 중앙윤리위원회의 '조작 징계' 의혹이 해소되지 않은 가운데, 당권파와 친한동훈계 간 신경전이 이어지고 있다. 조작 징계 의혹을 처음 제기한 황경성 윤리위원 측이 오는 17일 관련 자료 공개를 예고하고, 19일 친한계 배현진 의원에 대한 징계 무효 확인 소송 1심 결과도 나올 것으로 보여 당 내홍은 지속될 것으로 보인다.

황 윤리위원 측은 이날 언론에 17일 오전 한 의원에 대한 조작 징계를 증명할 자료를 배포할 예정이라고 밝혔다. 공개할 자료에는 당 독립 기구인 윤리위원회의 활동에 장 대표의 관여 여부를 입증할 정황 등이 포함된 것으로 알려졌다.

이를 두고 당 지도부는 황 위원 주장의 신빙성에 의문을 제기하고 있다. 당권파인 신동욱 최고위원은 KBS 라디오에 나와 "(황 위원에게) 당에 나와서 설명 좀 해주십사 지난주에 여러 차례 연락드리고 문자도 보냈는데 답이 없다"며 "정치적 의도를 의심할 수밖에 없는 상황"이라고 밝혔다.

당내 일부 중진 의원들 사이에서 징계 조작 의혹 규명을 위한 독립적인 진상조사기구 설치 요구가 나오는 데 관해서는 신 최고위원은 "최고위원회가 있지 않나"라고 선을 그었다.

한 의원 복당 역시 "시기상조"라며 "마음속으로 좀 더 성찰하고 집이 지어지면 그때 들어오셔도 된다"고 전했다. 신 최고위원은 윤석열 전 대통령 탄핵에 찬성한 한 의원을 두고 "불난 집에 기름 끼얹은 분들, 밖에서 구경만 한 분들"이라고 표현했다.

반면 친한계 박정훈 의원은 CBS 라디오에 나와 "장 대표가 윤리위원을 임명할 때, 윤리위를 가동해서 본인의 정적들을 제거하려고 했다는 얘기들도 있었다"며 "장 대표가 만약 이번 일로 물러날 수밖에 없는 상황이 된다면, 정무적으로 한 대표에 대한 복당은 우리 당 다수의 의견이기 때문에 자연스럽게 이뤄질 것"이라고 전망했다.

박 의원은 황 위원 측의 자료 공개, 배 의원 1심 선고 결과 등을 토대로 "(이번 주) 한 의원의 복당 문제는 방향이 명쾌하게 잡힐 것"이라고 말했다. 서울남부지방법원은 앞서 당 윤리위로부터 '당원권 1년 정지' 징계를 받고, 이에 불복해 무효 확인 소송을 낸 배 의원에 대해 오는 19일 1심 선고를 할 것으로 알려졌다.