李대통령, 동남아 외교일정 박차…6년만에 한-메콩 정상회의 주재

APEC·ASEAN 등 다자외교 협의체 참석을 위해 필리핀-중국 순방에 나선 이재명 대통령이 16일(현지시간) '한-메콩 정상회의'를 6년 만에 주재하고 동남아 국가들과의 외교 협력 강화에 나섰다.

이 대통령은 이날 필리핀에서 한-메콩 정상회의 공동의장국인 태국의 아누틴 찬위라꾼 총리와 함께 제3차 한-메콩 정상회의를 공동 주재했다. 이번 정상회의는 문재인 정부 시기인 지난 2020년 이후 6년 만에 개최됐다.

한-메콩 정상회의는 인도차이나 반도를 흐르는 메콩강의 이름을 딴 것으로 메콩강을 접한 태국, 베트남, 캄보디아, 라오스, 미얀마 등 이른바 '메콩 5개국'과 한국 간의 다자외교 틀이다.

이 대통령은 이번 정상회의 재개를 계기로 한-메콩 간 전략적 협력 동반자 관계를 한층 더 본격적으로 발전시켜 나가겠다며, 이를 위해 한-메콩 협력기금과 한-메콩 비즈니스 포럼 및 양자·다자 ODA 사업을 유기적으로 결합해 각국의 수요에 맞는 협력을 추진하겠다고 밝혔다.

김성완 청와대 대변인은 "이 대통령은 초국가범죄 대응과 핵심 광물 공급망 분야에서 한-메콩 간 협력 필요성을 강조했다"며 "이 대통령은 초국가범죄 대응 역량 강화를 위한 지속적인 지원 의지를 밝혔고, 나아가 치안당국 간 공조 강화를 제안"했다고 밝혔다.

이 대통령은 이어 "새로운 '한-메콩 행동계획'의 조속한 채택을 통해 한-메콩 간 협력을 강화하기 위한 구체적 실천 방안이 마련되기를 기대한다"는 입장을 밝혔다.

이 대통령은 이에 앞서 필리핀·태국과의 단독 정상회담에도 나섰다.

아세안 정상회의 개최국인 필리핀의 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과의 정상회담에서, 이 대통령은 지난 3월 한-필리핀 정상회담에서 자신이 직접 요청했던 범죄인 임시인도가 필리핀 측의 적극적 협조로 성사된 것에 대해 감사의 뜻을 표했다고 김 대변인은 전했다.

한국과 필리핀은 이번 정상회담을 계기로 △무상원조에 관한 기본협정 보충약정 △과학기술 협력 강화 양해각서 등 2건의 약정 및 양해각서를 체결했다.

또 찬위라꾼 총리와의 한-태국 정상회담에서 양국 정상은 "양국 간의 교역·투자 확대를 위한 한-태국 포괄적경제동반자협정(CEPA)의 조속한 타결이 중요하다"는 점에 공감하고 협상을 가속화해 나가기로 했다고 청와대는 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 열린 한-아세안 정상회의에서는 "한-아세안 포괄적 전략 동반자 관계가 양측 국민이 체감하는 실질적 혜택으로 이어질 수 있도록 제시했던 '한-아세안 CSP 비전'이 1년 만에 현실로 이루어지고 있다"고 평가하고 "온라인 스캠 등 초국가범죄 척결을 위해 최초로 한국과 아세안 경찰 간에 구체적인 협력 사업이 실현됐다"는 성과를 강조헀다.

그는 "한-아세안 FTA 개선협상이 개시돼 연간 교역액 3000억 달러 시대를 향해 나아가겠다"며 "한국이 '아세안 공동체 비전 2045' 실현에 함께하는 '행동 파트너'가 되겠다"는 의지를 표명했다고 청와대는 전했다.

이 대통령은 동남아 각국에 한국 정부의 한반도 평화공존 정책을 설명하고, 아세안의 지속적인 지지와 협조를 당부했다. 김 대변인은 "각국 정상들도 우리 정부의 한반도 정책에 대한 변함없는 지지 의사를 밝혔다"고 했다.

이 대통령은 아세안 정상회의 모두연설에서 '한-아세안 AI 동행 이니셔티브', '한-아세안 문화 창조산업 이니셔티브' 등 2건의 협력을 추가 제안하며 "사람 중심의 혁신적·역동적이며, 회복력 있는 공동체인 '아세안 공동체 비전 2045'는 단지 아세안만의 목표가 아니라 한국이 함께 만들어가고 싶은 미래"라고 강조했다.

이 대통령은 오는 17일 오전에는 아세안+3(한·중·일) 정상회의에 참석하며, 같은날 오후에는 동아시아정상회의(EAS) 참석에 이어 다카이치 사나에 일본 총리와 양자 정상회담을 가질 예정이다. 오는 18일부터 이틀간은 중국 선전으로 이동해 아시아태평양경제협력체(APEC) 관련 일정을 소화한다.

한편 이 대통령은 이날 순방 중 이용철 법무부 장관 후보자, 안덕수 국세청장 후보자의 인사청문요청안을 재가했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.