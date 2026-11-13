74.54km 물길 살린다…정읍시, '동진강 회복프로젝트' 종합계획 착수

▲11일 정읍시청 단풍회의실에서 이학수 시장과 관계 공무원 등 30여 명이 참석한 가운데 '동진강 회복프로젝트 종합계획(MP) 수립 용역' 착수보고회가 진행되고 있다. ⓒ정읍시

전북 정읍시가 상습 침수 피해를 예방하고 하천 생태계와 수변 여가 공간을 복원하기 위해 '동진강 회복프로젝트'의 밑그림 그리기에 나섰다.

13일 정읍시에 따르면 시는 지난 11일 시청 단풍회의실에서 이학수 시장과 관계 공무원 등 30여 명이 참석한 가운데 '동진강 회복프로젝트 종합계획(MP) 수립 용역' 착수보고회를 열었다.

시는 총 3억 원을 투입해 이달부터 내년 11월까지 1년간 종합계획을 수립한다.

용역 대상은 동진강 43.42km(국가하천 19.20km, 지방하천 24.22km)와 정읍천 31.12km(국가하천 18.02km, 지방하천 13.10km) 등 총 74.54km 구간이다.

고부천·감곡천·금붕천 등 배수 영향 구간 일대도 포함해 검토한다.

이번 종합계획은 치수, 이수·생태환경, 친수 등 세 가지 핵심 분야로 나뉘어 추진된다.

우선 치수 분야는 기후변화에 따른 수해 예방을 위해 상습 침수 구간의 제방 보강과 퇴적토 준설, 노후 교량 개선 방안을 하천기본계획과 연계해 다룬다.

이수·생태환경 분야에서는 하천유지용수 확보와 오염원 관리, 습지·생태수로 복원, 어도 정비 등을 통해 수질 개선과 수생태계 연속성 회복을 모색한다.

친수 분야는 치수 안전성 확보를 전제로 동진강과 정읍천 수변을 연계해 시민들이 일상에서 생태와 레저, 문화를 누릴 수 있는 공간을 조성하는데 초점을 맞춘다.

정읍시는 향후 기초·현장 조사를 거쳐 전문가 자문과 주민설명회, 전북지방환경청 등 관계 기관 협의를 진행한 뒤 중간·최종보고회를 통해 계획을 확정할 방침이다.

이학수 시장은 "동진강과 정읍천은 정읍의 역사와 시민의 삶을 품어 온 소중한 자산"이라며 "시민의 생명과 재산을 지키는 안전한 하천을 바탕으로 누구나 일상에서 누릴 수 있는 생태·문화 공간을 조성하고, 지역 관광 거점으로 발전시킬 수 있도록 실현 가능한 종합계획을 마련하겠다"고 말했다.