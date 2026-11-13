경동대, 청년 CEO 초청 창업 노하우 토크콘서트

경동대학교는 11일 메트로폴캠퍼스에서 ‘2026 청년창업 토크콘서트’를 개최했다고 밝혔다.

학생 100여 명이 참석한 이 행사에서는 실패와 좌절 속에 비즈니스를 개척한 청년 기업가들의 경험이 공유되고, 열띤 토론이 더해졌다.

ⓒ경동대

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박세인 슈퍼인스피치 대표의 사회와 미니 특강으로 시작된 토크콘서트는,각기 IT·유통·외식 분야에서 창업한 청년 패널 3인이 참여했다.

참석한 패널 셋은 AI·IT 프로덕트 기획 기반 스타트업 점프랜드 박지원 대표, 식자재 유통 혁신을 이룩한 GAVEDA(가베다) 이동익 대표, 떡볶이행성 원종우 대표였다.

이들은 자신만의 창업과 비즈니스 노하우를 학생들에게 솔직하게 전했다.

질의응답 시간에는 아이디어 구체화, 초기자본 마련과 정부지원사업 활용, 위기 극복 방법 등 구체적 창업 이슈를 놓고 열띤 토론이 벌어졌다.

경동대 이종호 취업복지처장은 “실패를 두려워하지 않고 도전한 청년 CEO의 경험이 학생들에게 큰 동기를 부여하였다”며, “학생들이 참신한 아이디어가 창업으로 이어지도록 교내 창업 지원 인프라와 프로그램을 계속 확대하겠다”고 말했다.

경동대학교는 1996년 학교법인 명칭 변경 후 1997년 개교했으며, 2012년 동우대학과 통합했다. 이후 양주 메트로폴캠퍼스, 원주 메디컬캠퍼스, 고성 글로벌캠퍼스로 확장해 현재 양주·원주·고성에 캠퍼스를 두고 있다.