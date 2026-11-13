경북도, NEAR 창립 30주년 맞아 동북아 물류·경제협력 확대 나서

경상북도가 동북아시아지방정부연합(NEAR) 창립 30주년을 맞아 북극항로 등 급변하는 국제 물류환경에 대응하고, 회원정부 간 경제협력과 공동번영을 위한 협력 확대에 나섰다.

경북도는 지난 12일 경주 힐튼호텔에서 ‘제15회 NEAR 경제인문교류분과위원회’와 ‘NEAR 창립 30주년 기념 국제포럼’을 개최했다.

이날 행사에는 이철우 경북도지사를 비롯해 반기문 전 유엔 사무총장, 하토야마 유키오 전 일본 총리, 김희수 경북도의회 의장, NEAR 회원정부 대표 등 150여 명이 참석했다.

오전 열린 경제인문교류분과위원회에서는 ‘동북아 물류 협력과 지방정부의 역할’을 주제로 북극항로를 비롯한 국제 물류환경 변화에 따른 지역 간 경제협력 방안이 논의됐다. 황명석 경북도 행정부지사는 개회사를 통해 급변하는 국제정세 속에서 지방정부 간 협력의 중요성을 강조했다.

이어 열린 국제포럼에서는 지난 30년간 NEAR가 추진해 온 교류·협력 성과를 되짚고, 동북아 지역의 지속 가능한 발전과 미래 협력 방향을 모색했다. NEAR는 지난 1996년 경주에서 4개국 29개 지방정부가 참여해 출범한 동북아 지방정부 간 국제협력기구다. 경북도는 초대 의장정부를 맡아 연합의 기틀을 마련했으며, 2005년부터 포항에 상설사무국을 두고 회원정부 간 교류와 협력을 지원해 왔다.

기조연설에 나선 반기문 전 유엔 사무총장은 국제사회에서 다자주의와 협력이 약화되는 현실을 지적하며, 기후변화 대응과 지속가능발전목표 달성 등 인류 공동의 과제를 해결하기 위해 지방정부 간 연대와 세계 시민의식 함양이 필요하다고 강조했다.

하토야마 유키오 전 일본 총리 역시 국가 간 외교관계가 어려운 상황에서도 지속적인 교류를 이어온 NEAR의 역할을 높이 평가했다. 특히 지방정부 간 대화와 주민 생활에 밀접한 실질적 협력, 미래세대를 위한 투자가 동북아 공동번영의 기반이 돼야 한다고 밝혔다.

이철우 지사는 국제포럼에 앞서 NEAR 회원정부 고위급 대표단을 접견하고 협력 확대 방안을 논의했다. 러시아 부랴티야공화국 수반과 몽골 훕스굴·투브아이막 지사 등과도 별도 면담을 갖고 지역 간 교류 활성화와 상호 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.

임병진 NEAR 사무총장은 “NEAR가 출범한 경주에서 창립 30주년을 맞아 그동안의 성과를 돌아보고 미래 협력 방향을 논의하게 돼 뜻깊다”며 “앞으로 단순한 교류를 넘어 공동 과제를 해결하고 실질적인 성과를 창출하는 협력기구로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

이철우 경북도지사는 “1996년 경주에서 출범한 NEAR가 지난 30년간 회원정부 간 협력을 바탕으로 성장해 온 것은 매우 뜻깊은 일”이라며 “인공지능과 로봇 등 급변하는 산업환경에 대응해 각 지역의 기술과 문화를 공유하고, 기업들이 새로운 시장을 개척할 수 있도록 협력의 폭을 넓혀야 한다”고 강조했다.

이어 “경북도는 NEAR의 초대 의장정부이자 상설사무국 운영을 지원해 온 지역으로서 앞으로도 회원정부와 긴밀히 협력하며 동북아 공동번영을 위한 책임과 역할을 다하겠다”고 밝혔다.