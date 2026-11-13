농가 자부담 덜어준다…임실군, 자체 농업보조율 50%까지 상향

▲ⓒ임실군

전북 임실군이 농자재 값 상승과 고령화 등으로 경영난을 겪는 농가의 부담을 덜기 위해 자체 농업보조사업의 보조율을 단계적으로 상향한다.

사업 참여 문턱을 낮춰 농가 소득 기반을 안정시키겠다는 취지다.

13일 임실군에 따르면 군은 2027년도 본예산안에 군 자체 농업보조사업의 보조율을 기존 40%에서 45%로, 일부 사업은 50%까지 높여 반영했다.

이에 따라 수도작·밭작물 농기계 지원과 시설과채류 육묘 지원 사업의 보조율은 45%로 오르며, 염소 기자재 지원 등은 사업비의 절반인 50%를 군이 부담하게 된다.

임실군은 이번 조정을 시작으로 민선 9기 임기 내에 보조율 50% 미만인 모든 자체 농업보조사업의 보조율을 50% 이상으로 끌어올릴 방침이다.

자부담 비율 축소로 영세·고령 농가의 실질적인 사업 참여율을 높인다는 구상이다.

농업 분야 재정 투자 비중도 함께 늘린다.

군은 2027년도 본예산안 기준 전체 일반회계의 22.26%를 농업 예산으로 편성했으며, 임기 내 이를 25% 수준까지 확대할 계획이다.

군은 현장 수요와 지원 효과를 분석해 농가가 체감할 수 있는 실효성 중심의 사업에 재원을 배분할 예정이다.

한득수 군수는 "농업은 지역경제를 지탱하고 농촌의 미래를 이어가는 핵심 산업"이라며 "민선 9기 내 농업보조율 50% 확대와 농업예산 비중 25% 달성을 목표로 농업인이 체감할 수 있는 지원을 꾸준히 늘려 나가겠다"고 말했다.