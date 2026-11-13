경북도의회 이동협 의원 “담당 교사 없다고 교육 중단돼선 안 돼”

경상북도의회 교육위원회 이동협 의원(국민의힘·경주4)이 영덕발명교육센터의 특허출원반이 담당 교사 부재로 운영이 중단된 데 대해 문제를 제기하며, 담당자가 바뀌더라도 교육 프로그램이 지속될 수 있도록 운영체계를 개선할 것을 촉구했다.

이 의원은 지난 12일 포항·울릉·영덕교육지원청을 대상으로 실시한 행정사무감사에서 농어촌 지역 학생들의 교육 기회 보장과 심화교육 프로그램의 지속적인 운영 필요성을 강조했다.

경북교육청이 제출한 자료에 따르면 영덕발명교육센터는 지난해 신규사업으로 초등학교 4학년부터 중학교 2학년까지 학생 15명을 대상으로 총 20차시의 특허출원반을 운영했다. 해당 사업에는 589만 원의 예산이 투입됐다.

그러나 담당 교사가 발령되지 않으면서 프로그램 운영이 중단됐고, 당초 2027년에는 사업을 종료하는 것으로 보고된 사실이 확인됐다.

이에 이 의원은 특허출원반이 학생들의 관심과 호응이 높은 교육 프로그램이라는 점을 강조하며, 사업의 지속 운영 여부와 특허출원 실적, 참여 학생 현황 등을 제대로 파악하고 있는지 따져 물었다.

특히 농어촌 지역은 도시지역에 비해 다양한 심화교육을 접할 기회가 상대적으로 부족한 만큼, 담당 인력의 변동으로 학생들의 교육 기회가 단절되는 일이 발생해서는 안 된다고 지적했다.

이 의원은 “학생들이 좋은 교육을 끊김 없이 받을 수 있도록 교육지원청이 적극적으로 챙겨야 한다”며 “농어촌 지역일수록 특화된 심화교육 과정이 중요한 만큼 우수한 프로그램이 중단되지 않도록 해야 한다”고 강조했다.

이어 교육지원청 측으로부터 새로운 담당 교사를 확보해 2027년부터 특허출원반을 다시 운영할 예정이라는 답변을 듣고, 담당 교사의 교체나 인사 공백에도 안정적으로 프로그램을 운영할 수 있는 매뉴얼 마련을 주문했다.

이 의원은 특허출원 교육에 관심 있는 교사라면 누구나 지도할 수 있도록 교육과정과 운영 절차를 체계화해 특정 교사에게 의존하지 않는 교육환경을 조성해야 한다는 입장을 밝혔다.

이날 감사에서는 지난해 3월 발생한 대형 산불로 피해를 입은 영덕지역 학생들에 대한 지원 실태도 점검했다.

경북교육청 자료에 따르면 영덕교육지원청은 산불 발생 직후 국제아동권리 비정부기구인 세이브더칠드런과 협약을 체결하고, 피해 학생들에게 1인당 월 20만 원의 생활안정금과 심리·정서 지원을 이어오고 있다.

또한 영덕지역 폐교 2곳은 2027년 9월 30일까지 산불 이재민을 위한 임시주거시설로 활용되고 있다.

이 의원은 임시주거시설 운영 종료를 앞두고 현재까지 임시거주 중인 학생이 있는지 확인하는 한편, 주거환경 변화와 재난 피해로 어려움을 겪는 학생들이 학업과 일상생활에 지장을 받지 않도록 지속적인 관심과 지원을 당부했다.

특히 산불 피해 학생들이 안정적인 주거환경을 회복하고 정상적인 학교생활을 이어갈 수 있도록 교육지원청 차원의 세심한 관리가 필요하다고 강조했다.

끝으로 이동협 의원은 “산불 피해 학생들이 어려운 환경 속에서도 건강하게 학교에 다닐 수 있도록 끝까지 관심을 기울여 달라”며 교육당국의 지속적인 지원과 책임 있는 대응을 주문했다.