[속보] 李대통령 "대의 말하는 공인이 개혁 방해, 용납 어렵다"

이재명 대통령이 15일 "개혁정책 시행으로 불이익을 입는 당사자가 반발하는 것은 이해할 수 있지만, 개혁과 대의를 말하는 공인이 그에 부화뇌동하거나 심지어 개혁의 이름을 빌려 개혁을 방해하는 것은 용납하기 어렵다"고 말해 눈길을 끌었다.

이 대통령은 이날 오후 소셜미디어에 쓴 글에서 "국민으로부터 권력을 위임받은 공직자는 그 권력으로 '인기 얻는 일'이 아니라 '국가와 국민에게 필요한 일'을 해야 한다"며 "개혁을 말하려면 지지율 떨어지는 일을 했다고 비난할 것이 아니라 해야 될 일이냐 아니냐를 먼저 생각해야 하고, 나와 내 집단의 이익보다 국가와 국민 전체 이익을 먼저 생각해야 한다"고 했다.

이 대통령은 "우리 시대의 개혁과제는 합심단결해 대통령 임기가 끝나는 날까지 연중무휴 24시간 풀로 뛰어도 다 해결하지 못할 만큼 크고 많다"며 "성장회복을 위한 경제개혁, 양극화 완화를 위한 민생개혁, 망국적 부동산 개혁, 공정한 세제개혁, 효율적 재정개혁, 수도권집중완화와 균형발전을 위한 공공기관 통폐합과 지방이전, 공정수사를 위한 검찰·경찰개혁, 자력방위를 위한 국방개혁 등"을 과제들로 제시했다.

이 대통령은 "진정한 개혁은 수많은 이해당사자의 반발을 피할 수 없는, 인기 없는 일"이라며 "건강하게 살려면 아프고 싫더라도 수술하고 쓴 약도 먹어야 한다"고 했다. 그러면서 "개혁은 자신의 정치적 이익이 아니라 국리민복이 기준이 되어야 하고, 멋진 선언이나 선명한 주장이 아니라 실행을 통한 성과로 증명되어야 하는 것"이라고 했다.

이 대통령의 발언을 놓고는 정치권 안팎의 해석이 분분할 조짐이다. 최근 여권에서는 종부세 비거주 기본공제 상향 문제를 놓고 당 지도부와 서울 지역 의원들 간 의견 대립이 있었고, 조희대 대법원장 국정조사 및 탄핵 추진의 완급 조절을 놓고 이른바 친명계와 친청계 간 이견이 이어지기도 했다.