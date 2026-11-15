[속보] 靑 "세무사시험 AI 부정행위, 정책실장 주관 대책회의 준비"

임광현 청와대 비서실장은 올해 세무사시험 수석 합격자가 AI(인공지능) 기술을 활용해 부정행위를 저질렀다고 자백한 데 대해 "청와대도 그 사안에 대해서 매우 엄중하게 보고 있다"며 청와대 차원의 대책회의를 예고했다.

임 실장은 15일 언론 브리핑에서 "특히 수능이 다음주에 있기 때문에 그 부분에 대한 대책 마련에 부심을 해왔다"며 이같이 말했다.

임 실장은 "이번 세무사시험뿐만 아니라 또 회계사시험도 그런 가능성이 있다고 언론에 언급됐다"며 "오늘(15일) 오후에 정책실장 주관으로 대책 회의가 있을 것"이라고 밝혔다.

이날 임 실장의 브리핑은 '국민안전 플러스' 프로젝트 추진 계획을 발표하는 자리였다. 임 실장은 이 자리에서 특히 '가석방 없는 무기형' 도입을 언급해 눈길을 끌었다.

그는 "'초안전사회 모두의 안심 365' 프로젝트도 논의 중"이라며 "안심순찰대 신설이라든지, 가석방 없는 무기형 도입 등 대책들이 논의되고 있는데 이런 부분도 곧 마무리를 해서 국민들께 보고드릴 수 있도록 하겠다"고 했다.

'국민안전 플러스' 프로젝트란 "범정부적인 역량을 총동원해 국민의 안전을 위협하는 범죄에 강력히 대응"하겠다는 것으로, 임 실장은 "연말까지 국민 안전을 위한 전 부처의 대응 상황과 성과를 점검해 미흡한 부분은 보완하고, 국민께서 체감할 수 있는 실질적인 변화로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.

한편 이날 기자회견 후 질의응답에서는 최근 더불어민주당 최민희 의원의 언행 논란 관련 질문이 나오기도 했는데, 그러자 임 실장은 "(그) 질문은 이 자리에서 답변드리기는 적절치 않은 것 같다"고 하고 바로 브리핑을 마쳤다.