인천시, 주한 외교사절 초청 '2028 G20 정상회의 유치' 지지 요청

인천광역시가 2028년 G20 정상회의 유치를 위해 주한 외교사절단과 만나 국제사회의 지지 확보에 나섰다.

인천시는 13일 송도 경원재 바이 워커힐에서 36개국 주한 대사 등 외교사절을 초청해 ‘주한대사 초청 인천 시정설명회’를 개최했다고 밝혔다.

▲박찬대 인천광역시장이 13일 경원재 바이 워커힐에서 열린 '2028 G20정상회의 인천 유치를 위한 주한대사 초청 설명회'에서 시정설명을 하고 있다. ⓒ인천광역시

이날 행사는 인천의 국제회의 개최 역량과 도시 경쟁력을 알리고, 2028 G20 정상회의 유치를 위한 외교적 협력 기반을 넓히기 위해 마련됐다.

행사 현장에는 박찬대 인천시장을 비롯한 시 관계자와 자카리야 알 사디 주한 오만대사 등 36개국 외교사절단이 참석했다.

박 시장은 환영사를 통해 인천이 G20 정상회의 개최에 필요한 의제와 입지, 실력을 모두 갖춘 도시라고 강조했다. 특히 기후변화 대응과 신기술 혁신 등 국제사회가 함께 해결해야 할 과제를 논의하고 실천할 수 있는 최적의 개최지라는 점을 내세웠다.

시는 송도에 녹색기후기금(GCF) 사무국과 글로벌 바이오기업들이 자리하고 있으며, 인천국제공항과 인천항을 중심으로 인공지능(AI) 기반 물류 혁신도 추진되고 있다는 점을 소개했다.

또한 인천국제공항에서 송도까지 약 25분이면 이동할 수 있고 회의장과 숙박시설이 인접해 있어 국제행사 운영과 경호에 유리하다는 점도 강조했다.

국제회의 개최 경험 역시 인천의 경쟁력으로 제시했다. 인천은 2010년 G20 셰르파회의를 비롯해 아시안게임, 아시아개발은행(ADB) 연차총회, 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 고위관리회의 등을 개최하며 국제행사 운영 역량을 쌓아왔다.

박 시장은 “2028년은 G20 정상회의가 처음 열린 지 20년이 되는 뜻깊은 해”라며 “세계 정상들이 인천에서 만나 더 나은 미래를 위한 해법을 찾을 수 있도록 각국 대사들의 관심과 지지를 부탁드린다”고 말했다.

이에 자카리야 알 사디 주한 오만대사는 외교사절단을 대표해 인천의 미래산업과 송도의 발전상을 높이 평가하며 G20 정상회의의 성공적인 유치를 기원했다.

설명회 이후 외교사절단은 인천경제자유구역 홍보관을 방문해 송도국제도시의 전경과 스마트시티 도시관리 시스템, 바이오·첨단산업 클러스터 조성 현황 등을 살펴봤다.