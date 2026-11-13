밀양시체육회, A회장 가족 운영 사업장 거래 '논란'

경남 밀양시체육회가 회장 가족이 운영하는 사업장과 수년간 거래한 사실이 밀양시 감사에 지적되면서 거래의 적정성과 체육회 예산 집행의 투명성을 둘러싼 논란이 일고 있다.

밀양시와 제보자 등에 따르면 밀양시체육회가 시로부터 지원받는 보조금은 최근 3년간 2024년 17억945만 원·2025년 21억709만 원·2026년 22억7953만 원이다.

매년 상당한 규모의 공공예산이 투입되는 만큼 예산 집행의 투명성과 회계관리의 책임성이 요구된다.

밀양시 감사부서가 지난 6월 실시한 체육회 정기 감사에서 체육회가 회장의 배우자가 운영하는 사업장에서 2024년부터 2026년 6월까지 17차례에 걸쳐 1250만 원 상당의 음료와 간식 등 물품을 구매한 사실이 알려졌다.

특히 해당 거래 과정에서 이해관계 회피 등 필요한 내부통제 조치가 제대로 이뤄졌는지가 문제로 제기됐다.

▲밀양종합운동장에 위치한 '밀양시체육회'. ⓒ프레시안(임성현)

체육회장은 조직을 대표하고 업무 전반을 총괄하는 최종 결재권자인 만큼 가족이 운영하는 사업장과 반복적으로 거래하는 과정에서 공정성과 객관성이 확보됐는지에 대한 의문도 제기된다.

밀양시체육회는 해당 사안과 관련해 스포츠공정위원회를 개최할 예정인 것으로 알려졌다.

일각에서는 이해충돌방지법 위반 소지가 제기된 만큼 해당 거래뿐 아니라 체육복 구매 등 물품 거래와 예산 집행 전반을 점검해야 한다는 주장도 나온다.

이에 대해 밀양시체육회 A회장은 "배우자가 편의점을 운영하는 것은 알고 있었지만 직원들이 해당 점포에서 물품을 구매하고 결제한 사실은 사전에 전혀 알지 못했다"며 "감사 과정에서 관련 거래와 이해충돌 소지가 있다는 지적을 받고서야 해당 사실을 알게 됐다"고 설명했다.

그러면서 "사전에 이러한 사실을 알았다면 거래하지 않았을 것이다"면서 "앞으로 직원 연찬을 통해 같은 일이 발생하지 않도록 하겠다"고 해명했다.

밀양시체육회 사무국장도 "각종 체육행사에 필요한 간식과 음료 등을 종목별 담당자들이 구매하는 과정에서 발생한 일이다"고 하면서 "감사 지적 이후 관련 내용을 직원들에게 교육하고 이해충돌 소지가 있는 점포와는 거래하지 않도록 조치했다"고 답변했다.

또 "앞으로 관련 지침과 절차를 철저히 준수해 유사한 문제가 재발하지 않도록 하겠다"고 덧붙였다.

밀양시체육회 한 회원은 "이번 일은 단체 규정에도 저촉이 되는데 이를 계기로 물품 구매와 예산 집행·거래처 선정 등 운영 전반을 투명하게 점검할 필요가 있다"며 "기존 관행에서 벗어나 잘못된 부분은 바로잡고 체육회가 새롭게 거듭날 수 있도록 전반적인 개혁이 필요하다"고 직격했다.

공공예산은 시민의 세금으로 조성되는 만큼 집행 과정에서 사적 이해관계가 개입되지 않도록 투명하고 엄격하게 관리해야 한다. 시민의 소중한 세금이 공정하게 쓰일 수 있도록 이번 사안에 대한 철저한 사실 확인과 책임 있는 조치를 통해 체육행정의 신뢰를 회복해야 한다는 목소리가 높다.