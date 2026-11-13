광명시, 내년 예산안 1조 3566억원 편성…민생·청년·미래 집중 투자

경기 광명시가 시민의 생활 안정과 청년 자립, 미래 성장 기반 마련에 중점을 둔 내년도 예산안을 편성했다.

광명시는 1조 3566억 원 규모의 2027년도 본예산안을 시의회에 제출했다고 13일 밝혔다. 이는 전년도 본예산 1조 3471억 원보다 95억 원(0.7%) 증가한 규모다.

▲광명시청 전경 ⓒ광명시

회계별로는 일반회계가 1조 934억 원으로 전년보다 741억 원(7.3%) 늘었으며, 특별회계는 2632억 원으로 646억 원(19.7%) 감소했다.

시는 민생·청년·미래 성장을 3대 중점 투자 분야로 정하고 총 4589억 원을 집중 편성했다. 분야별로는 민생 2444억 원, 청년 정책 112억 원, 미래 성장 투자 2033억 원이다. 특히 민생과 청년 분야 예산을 전년보다 각각 11.9%, 32.3% 확대했다.

민생 분야에는 지역경제 활성화와 세대별 일자리 확대, 돌봄체계 구축, 생활안전 강화 등을 위한 예산을 담았다. 지역화폐 발행 지원에 120억 원, 소상공인 상생소비 촉진사업인 '광명해요'에 3억 원을 편성했다. 노인일자리 및 사회활동 지원에 약 139억 원, 중장년 일자리사업에 약 39억 원을 투입한다.

돌봄 분야에서는 영유아보육료 지원에 약 351억 원, 장애인 활동지원급여에 약 156억 원, 결식아동 급식 지원에 약 28억 원을 편성했다. 아울러 맞춤형 돌봄서비스 연계를 위한 AIP 코디네이터 사업에 2억 7천만 원을 반영했다.

청년 분야에는 일자리와 주거, 성장 지원을 중심으로 112억 원을 투입한다. 청년인턴 일자리사업에 약 24억 원, 청년도전지원사업에 약 5억 원을 편성하고, 청년기업 상생 일자리 지원사업에도 1억 8000만 원을 신규 반영했다. 청년월세 지원과 신혼부부·청년 전월세 대출이자 지원에도 각각 약 11억 원과 8000만 원을 투입한다.

미래 성장 분야에서는 미래산업 육성과 도시 기반시설 확충, 탄소중립 및 자원순환 체계 구축에 중점을 뒀다. 미래산업 분야 예산은 전년보다 84.3% 증가한 92억 원으로, 광명산업진흥원 설립 추진에 약 33억 원, 스타트업 육성에 4억 2200만 원 등을 편성했다.

도시 기반시설 확충을 위해 목감교 확장공사에 36억 원, 구일역 환승센터에 13억 5000만 원, 소하2동 뉴빌리지 사업에 15억 원을 투입한다. 자원회수시설 증설에는 약 98억 원, 재생에너지 보급 융복합지원사업에는 8억 3200만 원을 편성해 지속가능한 도시 조성에도 힘을 싣는다.

박승원 시장은 "시민의 삶을 지키는 민생과 청년의 미래, 광명의 지속가능한 성장을 위한 투자는 흔들림 없이 이어가야 한다"며 "재정을 전략적으로 배분해 시민이 일상에서 변화를 체감하고 미래 100년을 위한 성장 동력도 확보해 나가겠다"고 말했다.

한편 이번 예산안은 오는 18일부터 다음 달 18일까지 열리는 제305회 광명시의회 제2차 정례회에서 심의·의결을 거쳐 확정될 예정이다.