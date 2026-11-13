대구공업대, 초광역 AI 콘텐츠 캠프서 우수상...지역 경계 넘은 협업 역량 빛났다

▲대구공업대학교 재학생들이 13일 '초광역 AI 콘텐츠 크리에이팅 캠프'에서 뛰어난 기획력과 협업 능력을 인정받아 우수상을 수상하고 있다ⓒ대구공업대

대구공업대학교 재학생들이 영·호남 대학 간 협력으로 진행된 초광역 인공지능(AI) 콘텐츠 제작 경연에서 우수한 성과를 거두며 창의융합형 인재로서의 역량을 입증했다.

생성형 AI 기술이 교육과 산업 전반으로 확산하는 가운데 대학 간 경계를 허문 공동 프로젝트를 통해 학생들이 실전 기술 활용 능력은 물론 소통과 협업 역량까지 키웠다는 점에서 의미를 더하고 있다.

대구공업대학교(총장 이별나)는 재학생들이 지난 12일부터 13일까지 열린 '초광역 AI 콘텐츠 크리에이팅 캠프'에서 뛰어난 기획력과 협업 능력을 인정받아 우수상을 수상했다.

영진전문대학교 주관으로 열린 이번 캠프는 초광역 대학 간 교육 자원을 공유하고 학생 교류를 활성화하기 위해 마련됐으며, 행사에는 영진전문대를 비롯해 계명문화대, 대구공업대, 대구과학대, 영남이공대, 전주비전대 등 영·호남 6개 대학이 참여해 공동 교육 기반을 다졌다.

참가 학생들은 생성형 AI 관련 특강을 통해 기술 활용에 대한 이해를 높인 뒤, 대학과 전공이 서로 다른 학생들과 혼합팀을 구성해 현장 중심의 AI 콘텐츠 제작 프로젝트를 수행했다.

특히 이번 캠프는 단순한 AI 기술 교육을 넘어 학생들이 직접 아이디어를 발굴하고 콘텐츠 기획부터 제작까지 전 과정을 주도했다는 점에서 눈길을 끌었다.

아울러 서로 다른 전공에서 쌓은 지식과 관점을 결합해 공동 과제를 해결하는 과정에서 창의적 사고력과 실전 문제해결 능력을 키웠으며, 협업을 통한 새로운 콘텐츠 제작 가능성도 확인했다.

우수상을 받은 대구공업대 학생들은 프로젝트 전 과정에서 높은 자기주도적 학습 능력과 책임감을 보여줬으며, 또한 공동의 목표를 이루기 위해 팀원들과 적극적으로 소통하고 역할을 분담하는 등 뛰어난 팀워크를 발휘해 심사위원들의 호평을 받았다.

캠프에 참여한 한 학생은 "다양한 전공의 친구들과 아이디어를 나누며 AI 콘텐츠를 직접 만들어 본 값진 경험이었다"며, "함께 부딪히며 얻은 성취감 덕분에 전공 역량에 대한 자신감이 크게 높아졌다"고 소감을 밝혔다.

이승협 대구공업대 앵커사업 단장은 "이번 캠프는 학생들이 지역의 한계를 넘어 타 대학 학생들과 소통하며 실전 AI 활용 역량과 협업 능력을 한 단계 끌어올린 뜻깊은 자리였다"며, "앞으로도 초광역 대학 간 긴밀한 교육 협력을 통해 지역 성장을 이끌 창의융합형 인재 양성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 성과는 대학별 교육 자원을 공유하고 학생 간 교류를 확대하는 초광역 교육 협력이 실제 성과로 이어졌다는 점에서 주목된다.

특히 AI 기술 활용 능력뿐 아니라 서로 다른 전공과 배경을 가진 구성원들이 함께 문제를 해결하는 경험은 미래 산업이 요구하는 융합형 인재 양성의 중요한 밑거름이 될 것으로 기대된다.