인천시, 서울7호선 청라 연장 개통 지연 관련 공기 단축·교통대책 등 모색

인천광역시가 서울7호선 청라국제도시 연장사업의 개통 지연에 따른 시민 불편을 줄이기 위해 공사기간 단축과 전동차 확보, 대체 교통수단 확충 등 종합대책 마련에 나섰다.

인천시는 13일 시청 대회의실에서 서울7호선 청라국제도시 연장사업 개통 지연 대응을 위한 민관정 협의체 제2차 전체회의를 열고 분야별 대책의 중간 추진 상황을 점검했다고 밝혔다.

▲김성중 인천시 행정부시장(오른쪽)이 13일 시청 대회의실에서 열린 '서울7호선 청라국제도시 연장사업 민관정 협의체 제2차 전체회의'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ인천광역시

이날 회의에는 김성중 행정부시장과 이성욱 공동단장을 비롯해 김교흥·이용우 국회의원, 주민대표, 외부 전문가, 관계 공무원 등이 참석했다.

지난 8월 출범한 민관정 협의체는 공정관리, 전동차 대응, 재정행정 지원, 교통대책 등 4개 분과를 중심으로 개통 지연을 최소화하기 위한 방안을 논의해 왔다. 인천시도 공정점검 태스크포스(TF)를 운영하며 대책의 현장 적용 가능성을 검토하고 있다.

공정관리 분야에서는 공구별 공정계획과 공기 단축 방안을 재검토하고 있다. 주요 방안으로는 건축·시스템 공사 병행 시공, 전기공사 24시간 작업, 003정거장 구조물 측벽 되메우기 공정 개선 등이 제시됐다.

전동차 확보를 위해서는 서울교통공사와 협의해 대폐차 대상 전동차를 임차하는 방안을 추진한다. 신규 전동차는 제작 기간 단축과 사업비 절감을 위해 경기도 옥정 연장사업과 공동 발주하는 방안을 검토하고 있다.

재정행정 분야에서는 공기 단축과 전동차 확보에 필요한 추가 사업비 마련을 위해 지역구 국회의원과 협력해 국비 확보를 추진하고, 총사업비 조정 등 후속 행정절차도 신속하게 진행할 계획이다.

교통대책으로는 시내버스 증차와 광역급행버스(M버스) 노선 신설, 간선급행버스체계(BRT) 임시 노선 운영, 유도무궤도차량(GRT) 운영체계 개선 등 대중교통 확충 방안이 논의됐다.

시는 이날 회의에서 수렴한 의견을 종합대책에 반영하고, 오는 18일 오후 7시 청라3동 행정복지센터에서 주민공청회를 열어 사업 추진 현황과 공정 지연 원인, 공기 단축 및 전동차 확보 방안 등을 설명할 예정이다.

김성중 행정부시장은 "서울7호선 청라국제도시 연장사업의 개통 지연에 대해 무거운 책임감을 느끼고 있다"며 "협의체와 주민공청회에서 제시된 의견을 면밀히 검토해 실효성 있는 종합대책을 마련하고 연내 시민께 설명드리겠다"고 말했다.