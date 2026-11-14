박수현 지사, 예산군 방문 미래 청사진 제시

▲박수현 충남지사가 예산군문예회관에서 '충남통(通)행' 일정을 진행하고 있다 ⓒ충남도

박수현 충남도지사가 13일 예산군 방문을 끝으로 지난 9월부터 이어온 민선 9기 첫 15개 시군 순회 일정인 ‘충남통(通)행’의 대장정을 마무리했다.

박 지사는 이날 예산군문예회관에서 열린 군민과의 대화에서 농생명 산업 육성과 체류형 관광 활성화, 광역 교통망 확충을 축으로 한 예산 발전 청사진을 제시했다.

도는 지난 4월 신청된 ‘내포 농생명 융복합산업 클러스터’ 산업단지계획에 대해 관계기관 협의를 진행 중이며, 2030년 준공을 목표로 속도를 내고 있다.

관광 분야에서는 예당호 착한농촌 체험세상과 덕산온천 휴양마을을 거점으로 머무는 관광 인프라를 넓히고, 옛 충남방적 부지 문화복합단지 조성에 맞춰 방문객 안내시설 등 지원 기반 실시설계를 추진하며 지역 활력을 불어넣을 계획이다.

지난해 7월 첫 삽을 뜬 서해선 복선전철 내포역(가칭)은 2028년 상반기 개통을 목표로 공사가 한창이며, 내포신도시와 수도권의 철도 접근성을 획기적으로 높일 서해선·경부고속선 연결사업 역시 적기 국비 확보에 총력을 기울이고 있다.

이날 행사는 김민규 예산고 2학년 학생회장이 사회를 맡아 의미를 더했으며, 현장에는 ‘도지사 직통 현장 민원실’이 운영돼 군민들 생활 불편과 건의 사항을 직접 접수했다.

박수현 지사는 “군민들이 전해주신 소중한 의견의 추진 상황을 세심하게 살피고, 예산 발전을 위해 꼭 필요한 현안들은 예산군과 긴밀히 협력해 차질 없이 챙겨 나가겠다”고 말했다.