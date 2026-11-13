경북 ‘포항 호미반도 국가해양생태공원’ 예타 최종 통과…1,007억 원 투입

경제성 한계 넘어 정책성과 지역균형발전 가치 인정…동해안 해양생태관광 거점 조성 탄력

경북 포항의 오랜 숙원사업인 '호미반도 국가해양생태공원 조성사업'이 예비타당성조사(예타)를 최종 통과하면서 동해안 해양생태계 보전과 지속가능한 해양관광 거점 조성에 탄력이 붙게 됐다.

포항시에 따르면 호미반도 국가해양생태공원 조성사업은 13일 기획재정부 재정사업평가위원회 심의를 거쳐 예타를 최종 통과했다.

이번 사업에는 총 1,007억 원이 투입되며, 국비 705억 원과 지방비 302억 원으로 추진된다.

사업 대상지는 포항시 남구 호미곶면과 구룡포읍, 장기면, 동해면 일원이다.

사업은 우수한 해양생태자원을 체계적으로 보전하고 복원하는 동시에 교육·체험·생태관광을 연계해 국가 차원의 해양생태 거점을 조성하는 데 초점을 맞추고 있다.

주요 사업은 ▲해중생태계 복원 ▲바다거북 보호 ▲호미반도 보전센터 건립 ▲해안단구생태원 조성 ▲바다연어물길정원 조성 ▲체험바다학교 운영 등 6개 분야다.

이를 통해 해양생물의 서식환경을 개선하고 해양생태계 모니터링과 보전 기능을 강화하는 한편, 시민과 관광객이 해양생태의 가치를 직접 체험하고 배울 수 있는 공간을 조성한다는 계획이다.

이번 예타 통과는 사업 추진 과정에서 경제성 확보의 어려움을 극복하고 해양생태계 보전이라는 공공적 가치와 지역균형발전의 필요성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

호미반도 국가해양생태공원 조성사업은 2022년 12월 예타 대상사업으로 선정된 이후 사업계획 변경과 두 차례의 중간점검 등을 거치며 추진에 어려움을 겪었다.

특히 한국개발연구원(KDI)의 중간점검 과정에서 비용 대비 편익(B/C)이 0.84로 산출되면서 경제성 확보에 한계를 보였다.

통상적인 경제성 판단 기준인 1.0에 미치지 못해 사업 추진을 낙관하기 어려운 상황이었다.

그러나 이후 정책적 필요성과 해양생태계 보전 가치, 지역균형발전 효과 등을 종합적으로 평가하는 과정에서 사업의 공공성과 국가적 필요성이 반영됐다.

지난 9월 진행된 예타 종합평가 분과위원회에서는 계층화분석법(AHP) 평가 결과 기준치인 0.5 이상을 충족했으며, 이번 재정사업평가위원회 의결로 최종 사업 추진이 확정됐다.

앞서 포항시는 지난 8월 해양수산부 장관에게 경제성 위주의 평가만으로는 해양생태계 보전사업의 공공적 가치를 충분히 반영하기 어렵다는 점을 강조하고, 국가 차원의 적극적인 역할과 지원을 요청했다.

이번 성과는 사업 추진의 필요성을 지속적으로 제기해 온 포항시와 경북도, 중앙정부 간 협력과 정책적 공감대 형성이 결실을 맺은 것으로 평가된다.

호미반도는 해양과 산림, 지질, 역사·문화 자원이 어우러진 지역으로, 동해안 특유의 해양생태자원과 해안 경관을 보유하고 있다.

특히 호미곶 일대는 해양생태계 보전 가치가 높은 지역으로, 해양보호생물의 서식환경 보호와 체계적인 생태자원 관리의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

정부도 해양생태계 보전과 지역 관광을 연계한 국가해양생태공원 조성을 통해 해양생태관광 활성화를 추진해 왔다.

이번 사업 역시 단순한 관광시설 확충을 넘어 생태계 복원과 보전, 환경교육, 지역 관광산업을 유기적으로 연결한다는 점에서 주목된다.

특히 구룡포와 장기, 호미곶 등 호미반도 일대의 기존 관광자원과 연계하면 관광객의 체류시간을 늘리고 지역 상권과 어촌경제 활성화에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대된다.

다만 사업의 실질적인 성과를 위해서는 시설 조성에 그치지 않고 지속적인 생태계 복원과 모니터링, 체계적인 관리·운영 방안을 마련하는 것이 중요하다.

지역주민의 참여를 확대하고 생태환경 보전과 관광 수요가 조화를 이루도록 하는 운영체계 구축도 과제로 꼽힌다.

포항시는 이번 예타 통과를 계기로 후속 행정절차와 재원 확보, 세부 사업 추진에 속도를 낼 계획이다.

호미반도 국가해양생태공원 조성사업이 본격화되면 포항은 기존 산업도시의 위상에 더해 해양생태계 보전과 지속가능한 생태관광을 선도하는 동해안의 새로운 해양생태 거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.

박용선 포항시장은 “호미반도 국가해양생태공원은 우수한 해양생태자원을 국가 차원에서 보전하고 지역의 새로운 성장동력으로 만드는 중요한 사업”이라며 “예타 통과를 위해 사업계획을 보완하고 중앙부처와 긴밀히 소통해 온 만큼 더욱 뜻깊다”고 말했다.