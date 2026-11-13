메인화면으로
[속보] '이재명 아들 군면제' 허위글로 선거 출마 못하는 이수정, 대법원까지 간다
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
  • 밴드 공유하기
  • 인쇄하기
  • 본문 글씨 크게
  • 본문 글씨 작게
정기후원

[속보] '이재명 아들 군면제' 허위글로 선거 출마 못하는 이수정, 대법원까지 간다

허환주 기자  |  기사입력 2026.11.13. 17:00:14

이재명 대통령의 두 아들이 군 면제를 받았다는 허위 글을 SNS에 올렸다가 피선거권 박탈형에 해당하는 벌금 300만 원을 선고받은 이수정 국민의힘 수원정 당협위원장이 대법원에 상고한다고 밝혔다.

이 위원장은 13일 자신의 페이스북에 "죄책에 대하여 다툴 부분이 있다고 판단하여 상고를 하기로 결정했다"고 밝혔다.

이 위원장은 상고 이유에 대해서 "저는 2025년도 대선 전 이재명3부자 병역미필에 대한 1장의 그림파일을 카톡에서 내려받아 페북에 옮겨 저장하였다가 10분이 되지않아 삭제했다"며 "법원은, 아무런 의견을 더하지 않았던 저장행위를 대외적 공표로 보고, 그 문서가 허위임을 몰랐어도 그 허위사실로 선거에 영향을 줄 목적이 있다고 인정하여 유죄를 선고했다"고 주장했다.

그러면서 이 위원장은 "여러 분께 심려 끼쳐드려 죄송하다"고 전했다.

지난 12일 수원고법 형사14부(허양윤 고법판사)는 이 위원장의 공직선거법 위반 혐의 항소심에서 피고인의 항소를 기각하고 벌금 300만 원을 선고한 원심을 유지했다.

재판부는 글의 내용이 허위일 수 있다는 미필적인 인식을 가지고 있는 상태에서 게시했던 것으로 보이며 당시 이재명 후보의 당선을 막기 위한 고의가 있었다고 보는 게 타당하다고 판단했다.

▲ 이수정 위원장. ⓒ연합뉴스
구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
허환주

허환주 기자

메일보내기kakiru@pressian.com

2009년 프레시안에 입사한 이후, 사람에 관심을 두고 여러 기사를 썼다. 2012년에는 제1회 온라인저널리즘 '탐사 기획보도 부문' 최우수상을, 2015년에는 한국기자협회에서 '이달의 기자상'을 받기도 했다. 현재는 기획팀에서 일하고 있다.

최근글보기
NAVER 에서
허환주 기자
 를 구독·응원해주세요
프레시안에 제보하기제보하기
프레시안에 CMS 정기후원하기정기후원하기

전체댓글 0

등록
  • 최신순

헤드라인

이전 다음