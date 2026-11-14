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최민희 '녹취록' 발언 파장…박지원 "거기서 왜 내 이름이 나오냐" 발끈
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최민희 '녹취록' 발언 파장…박지원 "거기서 왜 내 이름이 나오냐" 발끈

박세열 기자  |  기사입력 2026.11.14. 20:05:28

더불어민주당 최민희 의원의 비공개 당원 간담회 녹취록이 파장을 일으키고 있는 가운데, 박지원 의원이 선을 긋고 나섰다.

박 의원은 13일 자신의 페이스북에 글을 올리고 "윤석열 탄핵안 가결 이후 조속한 헌법 재판관 임명 및 탄핵심판을 위해 당시 이재명 대표로부터 위임받아 헌법재판관 임명권을 가진 한덕수 압박(협상)에 나섰지만 한덕수가 이를 거부, 국회가 한덕수를 탄핵했다"며 "이 과정에서 최 의원과 어떤 협의나 논의한 적도 없었다"고 밝혔다.

앞서 최민희 의원은 지난달 16일 경기도 남양주시에서 비공개로 열린 당원간담회에서 이재명 대통령이 당시 윤 전 대통령을 탄핵이 아닌 하야하는 쪽으로 해보자는 입장이라고 주장하며 "한덕수도 손잡고 가시려고 했다. 그것의 논리를 제공한 게 박지원"이라고 발언했다.

박 의원은 "거기에서 왜 박지원이 나올까"라며 "당시 이재명 (민주당) 대표께서는 국회의 윤석열 탄핵 의결은 물론 헌법재판소의 윤석열 탄핵 심판 인용을 위해 헌재 9인 체제 구성을 위해 전력투구했다"고 반박했다.

▲더불어민주당 박지원 의원이 20일 전남광주통합특별시 동구 광주고등법원에서 열린 국회 법제사법위원회의 대전고등법원과 광주고법, 특허법원, 대전지법, 청주지법, 광주지법, 전주지법, 제주지법 대상 국정감사에서 질의하고 있다. ⓒ연합뉴스

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박세열

박세열 기자

메일보내기ilys123@pressian.com

정치부 정당 출입, 청와대 출입, 기획취재팀, 협동조합팀 등을 거쳤습니다. 현재 '젊은 프레시안'을 만들고자 노력하고 있습니다. 쿠바와 남미에 관심이 많고 <너는 쿠바에 갔다>를 출간하기도 했습니다.

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