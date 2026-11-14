[속보] 전한길 "이준석 하버드 졸업장 내놔라"…이준석 "허위 사실 남발 추가 고소"

이준석 개혁신당 의원이 자신의 하버드대 학력 관련 의혹을 제기한 '윤어게인' 유튜버 전한길 씨를 추가 고소하겠다고 밝혔다.

이 의원은 14일 자신의 페이스북에 글을 올리고 "전 씨가 방송에서 허위사실을 계속 남발하고 있다"며 오는 16일 추가 고소에 나서겠다고 예고했다.

이 의원이 공유한 전한길 씨의 유튜브 방송을 보면, 전 씨는 "이준석 의원이 정정당당하게 시험을 쳐서 하버드에 간 줄 아느냐"며 "노무현 대통령 추천서를 받아서 들어간 것"이라고 주장했다. 전 씨는 "졸업장을 내놓으라고 하니 맨날 다른 데 가서 공식적인 서류를 떼어 온다"며 "졸업했으면 졸업장만 올리면 되지 않느냐"고 의혹을 제기했다.

이준석 의원은 "졸업장은 이미 공개한 지 10년이 넘었고, 노무현 대통령의 추천서를 내가 왜, 어떻게 받겠느냐"며 "그리고 시험을 왜 안 치느냐"고 반박했다.

앞서 이 의원은 지난 6일 전 씨의 허위 주장과 관련해 기소 의견으로 공소청에 송치됐다고 밝혔었다.

전 씨는 최근 일반 건강 기능 식품을 광고하면서 녹내장 치료 효과가 있 것처럼 부풀려 광고한 혐의로 수사기관에 송치된 바 있다.