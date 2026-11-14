"비 와도 김장은 못 참지"… 진안고원 김치보쌈축제, 궂은 날씨에도 방문객 호응

비 내리는 궂은 날씨도 김장을 향한 방문객들의 열기를 막지 못했다.

전북특자도 진안군은 지난 14일부터 15일까지 이틀간 진안군 로컬푸드직매장 일원에서 열리는 '제8회 진안고원 김치보쌈축제'를 우천 속에서도 전국 각지에서 찾은 관광객들의 뜨거운 참여 속에 성황리 개최했다.

행사 기간 내린 비에도 주무대인 김장체험장에는 진안고원의 대표 농산물인 고랭지 배추로 직접 김치를 담그려는 가족 단위 방문객들의 발길이 끊이지 않았다.

▲ⓒ진안고원김치축제장에서 직접김치담그는 가족단위 방문객

큰 일교차 속에서 자라 속이 꽉 차고 아삭한 식감을 자랑하는 진안 배추와 지역산 양념을 버무리며 참가자들은 빗속에서도 특별한 김장 추억을 쌓았다.

축제장을 찾은 한 방문객은 "비가 와서 조금 걱정했지만, 신선하고 아삭한 진안고원 배추로 직접 김치를 담가보니 오히려 더 운치 있고 재미있었다"며 "가족과 함께 품질 좋은 지역 농산물도 구매할 수 있어 뜻깊은 시간이었다"고 전했다.

궂은 날씨를 잊게 만드는 다채로운 먹거리와 체험 프로그램도 현장의 열기를 더했다. 비 오는 날과 잘 어울리는 '천원 막걸리'를 비롯해 진안 흑돼지 수육과 갓 담근 김치를 곁들인 먹거리 부스, 로컬 바비큐 존에는 방문객들이 몰려 문전성시를 이뤘다.

또한 △김장 골든벨 △'쇼 미 더(SHOW ME THE) 김장' △홍삼 칵테일 이벤트 등 참여형 프로그램과 어린이 놀이공간, 김치마을 팝업존 등도 큰 호응을 얻었다.

특히 이번 축제는 우천이라는 악조건 속에서도 행사장 내 소비가 주변 상권으로 자연스럽게 확산하는 성과를 거뒀다.

방문객들이 인근 로컬푸드직매장에서 농특산물을 구매하고, 홍삼한방센터 등 주변 시설을 함께 이용하면서 지역경제 활성화에 힘을 보탰다.

전춘성 진안군수는 "비 내리는 궂은 날씨에도 축제장을 찾아주신 많은 방문객 덕분에 진안고원 배추와 농특산물의 가치를 널리 알릴 수 있었다"며 "앞으로도 날씨와 계절을 넘어 지역 농가와 상권이 함께 성장하고, 누구나 다시 찾고 싶은 대표 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.