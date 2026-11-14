'만취운전'에 청소차 '쾅' 배우 고경표…소속사 "깊이 반성 중, 처분 겸허히 받아들일 것"

배우 고경표 씨가 만취 상태로 음주 운전을 하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 고 씨는 소속사를 통해 사고 사실을 인정하고 사과했다.

14일 서울 마포경찰서는 음주운전 혐의로 고경표 씨를 조사 중이다.

고 씨는 이날 새벽 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 만취 상태로 승용차를 운전하다가 청소차를 들이받은 혐의를 받고 있다. 고 씨의 혈중알코올은 면허 취소 수준이었던 것으로 조사됐고, 동승자는 없었던 것으로 알려졌다.

출동한 경찰은 고 씨에 대한 음주 측정 후 귀가 조치했다. 경찰은 고씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.

고 씨의 소속사 씨엘엔컴퍼니는 입장문을 내고 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "고경표 배우는 경찰 조사를 마치고 귀가한 상태이며, 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"며 "향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 밝혔다.