칠곡경북대병원 박예원 전공의, 산부인과 국제학술대회 우수 구연상 수상

▲칠곡경북대학교병원 산부인과 박예원 전공의ⓒ칠곡경북대학교병원

수술 전 질 내 미생물 환경을 분석해 수술 후 감염 위험을 미리 예측할 수 있는 연구 성과가 나왔다.

칠곡경북대학교병원 산부인과 박예원 전공의가 자궁절제술 전 질 마이크로바이옴과 수술 후 골반 감염성 합병증의 연관성을 규명한 연구로 국제학술대회에서 우수 구연상을 수상했다고 14일 밝혔다.

박 전공의는 최근 서울에서 개최된 '대한산부인과내시경학회 국제 심포지엄'에서 연구 성과를 발표해 수상의 영예를 안았다.

이번 연구는 산부인과 정근오·윤희연 교수의 지도 아래 진행됐으며, 자궁절제술을 받은 환자 198명을 대상으로 수술 전 질 내 미생물 환경과 수술 후 감염성 합병증 발생 사이의 연관성을 분석했다.

연구 결과, 질 내 유익균인 유산균이 부족한 환자는 그렇지 않은 환자에 비해 수술 후 골반 감염성 합병증이 발생할 가능성이 약 4배 높은 것으로 나타났다.

이는 수술 전 질 내 미생물 환경이 수술 후 감염 위험을 예측하는 중요한 지표가 될 수 있음을 보여주는 결과다. 특히 수술 전 마이크로바이옴 분석을 통해 감염 고위험군을 사전에 선별하고, 환자별 특성에 맞춘 예방 및 관리 전략을 마련할 수 있다는 점에서 주목된다.

이번 연구는 보건복지부가 주관하는 ‘병원기반 인간 마이크로바이옴 연구개발사업’의 지원을 받아 수행됐다. 국가 연구개발사업을 통해 확보한 연구 성과가 실제 임상 현장의 감염 예방과 환자 맞춤형 의료로 이어질 가능성을 제시했다는 점에서도 의미가 있다.

칠곡경북대학교병원 산부인과 연구팀은 앞으로도 질 마이크로바이옴을 활용한 부인과 질환 연구를 확대하고, 수술 후 합병증 예방을 위한 임상 연구를 지속해 나갈 계획이다.