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[속보] 한동훈 "최민희 말 맞다"에…최민희 "한동훈, 거짓말 마라!…이재명은 무죄다"
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[속보] 한동훈 "최민희 말 맞다"에…최민희 "한동훈, 거짓말 마라!…이재명은 무죄다"

박세열 기자  |  기사입력 2026.11.14. 14:10:31

더불어민주당 최민희 최고위원이 한동훈 무소속 의원을 향해 "거짓말 말라"고 말했다. 한 의원이 최 최고위원의 비공개 간담회 발언을 인용한 데 대한 반박인 셈이다.

앞서 한 언론은 최 최고위원이 최근 경기도 남양주시 비공개 당원 간담회에서 "윤 전 대통령의 공직선거법 재판과 이 대통령의 재판 내용이 똑같다"는 취지의 발언을 했다고 보도했다.

이에 대해 한 의원은 최 최고위원의 발언 내용을 공유하며 "최 의원 말이 맞다. 재판만 열리면 이 대통령은 당선무효형 유죄"라며 "재판만 열리면 끝나는 '시한부 대통령'"이라고 주장했다.

최 최고위원은 한 의원을 겨냥, 14일 자신의 페이스북을 통해 "한동훈 거짓말 마라!"라며 "재판부는 두 재판을 동일시할지 모르나 윤석열은 항소심 유죄에 빼박, 이대통령은 항소심무죄에 조희대 공작재판 억지 파기환송이다"라고 주장했다.

최 최고위원의 발언은 '조희대 법원'이 윤석열 전 대통령에 대한 허위사실 공표 선거법 위반 사건과 이 대통령 사건을 '동일시'할 수 있겠지만, 자신은 그에 동의한다는 취지로 한 발언이 아니라는 것으로 해석된다.

▲더불어민주당 최민희 최고위원이 13일 국회 소통관에서 이재명 대통령의 당대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지의 발언과 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ연합뉴스

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박세열

박세열 기자

메일보내기ilys123@pressian.com

정치부 정당 출입, 청와대 출입, 기획취재팀, 협동조합팀 등을 거쳤습니다. 현재 '젊은 프레시안'을 만들고자 노력하고 있습니다. 쿠바와 남미에 관심이 많고 <너는 쿠바에 갔다>를 출간하기도 했습니다.

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