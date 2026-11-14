군산시, 주요 정책 추진 과정 공개… 정책실명제 중점관리대상사업 54건 선정

전북자치도 군산시가 시정 운영의 주요 정책에 대한 투명한 공개와 책임 있는 관리를 위해 정책 실명제를 추진한다.

군산시에 따르면 최근 정책 실명제 심의위원회를 개최하고 시정 주요 정책의 투명한 공개와 책임 있는 관리를 위해 중점관리대상사업 54건을 선정했다.

정책 실명제는 주요 정책의 결정과 집행 과정에 참여한 담당자의 실명과 추진 내용을 공개해 행정의 투명성과 책임성을 높이고 시민의 알 권리를 보장하기 위한 제도로 시는 사업의 중요성과 시민 생활에 미치는 영향, 시민 관심도 등을 종합적으로 고려해 결정했다.

▲2026년 정책 실명제 심의위원회ⓒ군산시

선정된 사업은 사업명과 추진 목적, 주요 내용, 담당 부서 및 담당자 등 관련 정보를 공개해 시민들이 정책의 추진 과정과 진행 상황을 확인할 수 있도록 할 예정이다.

특히 정책의 수립 단계부터 집행 과정까지 주요 추진 내용을 체계적으로 기록·관리함으로써 정책 추진의 연속성을 확보하고, 담당자의 책임 있는 업무 수행을 유도하는 데에도 의미가 있다.

시는 앞으로 선정된 54개 사업의 추진 상황과 관련 정보를 지속적으로 관리하고 시 누리집을 통해 공개해 시민들이 시정 주요 정책을 쉽게 이해하고 확인할 수 있도록 할 계획이다.

박홍순 기획행정국장은 “정책 실명제는 주요 정책이 어떤 과정을 거쳐 추진되는지 시민에게 투명하게 알리고 행정의 책임성을 높이는 제도”라며 “앞으로도 주요 정책의 추진 과정과 결과를 충실히 공개해 시민에게 신뢰받는 행정을 만들어 나가겠다”고 전했다.