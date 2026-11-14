고령군, 나눔과 봉사로 지역공동체 다지고 6·25 영웅의 희생 기려

▲고령군 새마을회가 최근 경주실내체육관에서 열린 ‘경북도 새마을지도자 한마음대회’에 참석하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ고령군

지역사회를 위해 묵묵히 나눔과 봉사를 실천하는 이들의 화합부터 나라를 지키기 위해 목숨을 걸고 싸운 호국영웅에 대한 예우까지, 경북 고령군이 공동체의 가치를 되새기는 뜻깊은 시간을 가졌다고 14일 밝혔다.

고령군 새마을회는 최근 경주실내체육관에서 열린 ‘경북도 새마을지도자 한마음대회’에 참석해 경북지역 새마을 가족들과 화합을 다지고, 지역 간 상생협력과 새마을운동의 새로운 발전 방향을 공유했다.

이날 행사에는 고령군 새마을지도자를 비롯해 경북도내 시·군 새마을 가족들이 참석해 지역사회 발전을 위한 봉사와 헌신의 의미를 되새겼다.

특히 화합 한마당 체육대회에서는 시·군 간 상생협력 교류 프로그램과 명랑운동회 등 다채로운 행사가 펼쳐져 참가자들의 열기를 더했으며, 고령군 새마을회 회원들도 열띤 응원과 선의의 경쟁을 통해 서로를 격려하고, 평소 지역 곳곳에서 이어온 봉사활동의 노고를 잠시 내려놓으며 재충전의 시간을 가졌다.

무엇보다 타 시·군 새마을지도자들과 격의 없이 소통하며 지역을 넘어선 연대와 결속을 다졌다는 점에서 의미를 더했다.

박중규 고령군 새마을회 지회장은 “경상북도 전역의 새마을 가족들이 한자리에 모여 서로의 노고를 격려하고 소통할 수 있는 훌륭한 재충전의 장이었다”며, “이번 대회에서 얻은 긍정적인 에너지를 바탕으로 앞으로도 나눔과 봉사 정신을 적극 실천해 살기 좋은 고령을 만드는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

▲고령군이 지난 13일 6·25전쟁 참전유공자인 고(故) 김정훈 씨의 자녀 김용학 씨와 고(故) 최임조 씨의 자녀 최태환 씨에게 국방부 장관을 대신해 화랑무공훈장과 훈장증, 기념패를 전수하고 있다ⓒ고령군

이처럼 오늘의 지역사회를 위해 봉사하는 이들의 헌신을 격려하는 한편, 고령군은 지난 13일에는 6·25전쟁에 참전해 나라를 지킨 호국영웅들의 희생과 공적을 기리는 뜻깊은 자리도 마련했다.

군은 이날 6·25전쟁 참전유공자인 고(故) 김정훈 씨의 자녀 김용학 씨와 고(故) 최임조 씨의 자녀 최태환 씨에게 국방부 장관을 대신해 화랑무공훈장과 훈장증, 기념패를 전수했다.

이번 전수는 국방부와 육군본부의 6·25전쟁 무공훈장 찾아주기 조사단이 추진하는 ‘6·25전쟁 무공훈장 찾아주기’ 사업 일환으로, 전쟁 당시 공적을 세우고도 오랜 세월 훈장을 전달받지 못한 참전용사들의 명예를 되찾아 주기 위해 마련됐으며, 고(故) 김정훈 씨는 6·25전쟁 당시 제7사단 3연대 소속으로 안강지구 전투에서, 고(故) 최임조 씨는 제2사단 31연대 소속으로 경기 가평지구 전투에서 세운 공적을 인정받아 화랑무공훈장 서훈 대상자로 선정됐다.

전수식에 참석한 유가족들은 “오늘 훈장을 받게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하며, 아버지의 희생과 헌신이 다시 한번 되새겨지는 시간이었다”고 소회를 밝혔다. 뒤늦게 전달된 훈장이지만 가족들에게는 아버지의 숭고한 희생과 명예를 다시 확인하는 소중한 순간이 됐다.

고령군 관계자는 “6·25전쟁 참전유공자들의 희생과 헌신에 깊은 존경과 감사를 표한다”며 “늦게나마 유가족에게 훈장을 전달할 수 있어 뜻깊게 생각하며, 앞으로도 국가유공자와 유가족들이 자긍심을 가질 수 있도록 보훈 가족에 대한 예우와 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 고령군 새마을회는 환경정화 활동과 사랑의 김장 나누기, 소외계층 집 고쳐주기 등 다양한 지역사랑 운동을 펼치며 지역사회의 든든한 버팀목 역할을 해오고 있다.

지역을 위한 나눔과 봉사, 국가를 위한 희생과 헌신은 서로 다른 모습이지만 공동체를 지탱하는 소중한 가치라는 점에서 맞닿아 있다. 고령군의 이번 행사는 지역을 위해 땀 흘리는 봉사자들을 격려하고, 나라를 위해 헌신한 이들의 명예를 되새기며 나눔과 보훈의 의미를 함께 돌아보는 계기가 됐다.