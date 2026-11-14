대구 서구, 염색·서대구산단 환경오염 배출사업장 3곳 적발

▲대구 서구청 전경ⓒ대구서구

대구 서구가 염색산업단지와 서대구산업단지의 환경오염 배출사업장에 대한 집중 점검을 통해 관련 법령을 위반한 사업장 3곳을 적발했다.

가을철 악취 특별점검에 이어 산업단지 내 대기·폐수 배출시설 운영 실태까지 살피면서 주민 생활환경 개선을 위한 환경관리 강화에 나선 것이다.

대구 서구(구청장 권오상)는 최근 대구시와 합동으로 염색산단과 서대구산단 내 대기 및 폐수배출시설 운영 사업장 30곳을 불시 점검한 결과, 환경 관련 법령을 위반한 3곳을 적발했다고 14일 밝혔다.

이번 점검은 대기와 폐수배출시설을 함께 운영하는 3~5종 사업장과 올해 정기·수시점검을 받지 않은 사업장을 중심으로, 대기오염방지시설의 정상 가동 여부를 비롯해 폐수 무단 방류 여부, 환경관리 운영일지 작성 및 변경 신고 이행 여부 등 사업장의 환경관리 전반을 집중적으로 확인했다.

점검 결과 위반 유형도 다양했다. 올해 6월부터 대기 운영일지를 작성하지 않은 사업장 1곳은 경고 처분을, 폐수 운영일지에 실제 폐수 배출량을 허위로 작성한 사업장 1곳은 과태료 100만 원 처분을 받게 됐다.

또 대기오염방지시설 관리가 미흡해 대기환경기술인 준수사항을 위반한 사업장 1곳에는 경고와 과태료 60만 원이 부과될 예정이다.

서구에는 현재 대기오염물질 배출시설 사업장 304곳과 폐수배출시설 운영 사업장 328곳이 있으며, 구는 환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도·점검 규정에 따라 사업장의 오염방지시설 고장 및 훼손 방치 여부와 배출허용기준 준수 여부 등을 지속적으로 관리하고 있다.

특히 지난 9월과 10월 가을철 악취 특별점검에 이어 이번 합동점검까지 실시하면서 산업단지에서 발생할 수 있는 대기·수질오염을 사전에 예방하고 사업장의 자율적인 환경관리 책임을 강화한다는 방침이다.

권오상 서구청장은 “악취를 유발하는 대기오염물질을 줄이기 위해서는 무엇보다 사업장의 관련 법규 준수와 철저한 관리가 필수적”이며, “대기오염 유발 사업장에 대한 지속적인 점검을 통해 주민들이 체감할 수 있는 쾌적한 환경을 조성하는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다.

이번 점검은 산업단지의 환경오염을 줄이기 위해서는 일회성 단속을 넘어 사업장의 상시적인 시설 관리와 법규 준수가 중요하다는 점을 보여준다. 서구가 지속적인 지도·점검과 실효성 있는 행정처분을 통해 주민들이 체감하는 생활환경 개선으로 이어갈 수 있을지 주목된다.