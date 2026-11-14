농업인의 날 맞아 사과 수확 현장 찾은 대구 군위 부계면 직원들

▲대구 군위군 부계면이 최근 김병석 면장을 비롯한 직원 10여 명이 지역 사과 재배 농가에서 농촌일손돕기 봉사활동을 실시하고 기념촬영을 하고 있다 ⓒ대구 군위군

농업인의 날을 맞아 대구 군위군 부계면 직원들이 사과 수확철 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가를 찾아 힘을 보탰다.

부계면은 최근 김병석 면장을 비롯한 직원 10여 명이 지역 사과 재배 농가에서 농촌일손돕기 봉사활동을 펼쳤다고 14일 밝혔다.

이날 직원들은 사과 수확 작업에 대한 사전교육을 받은 뒤 농업인들과 함께 수확 작업에 참여해, 수확기를 맞아 일손이 절실한 농가에서 직접 작업을 거들며 농촌의 인력난을 체감하고, 농업인들의 현장 애로사항을 듣는 시간도 가졌다.

농가주는 “한 해 동안 정성껏 키운 사과를 수확해야 하는 바쁜 시기에 직원들이 직접 찾아와 일손을 보태줘 큰 도움이 됐다”며 고마움을 전했다.

이번 봉사활동은 단순한 일손 지원을 넘어 농업 현장의 어려움을 공유하고 농업인의 노고를 되새기는 계기가 됐으며, 특히 올해 큰 재해 없이 품질 좋은 사과를 생산했음에도 가격 하락으로 농가의 시름이 깊어지고 있다는 점에서 지역 농산물 소비에 대한 관심도 과제로 떠올랐다.

김병석 부계면장은 “작은 일손이지만 농업인들의 어려움을 함께 나누고 농업에 대한 감사의 마음을 전할 수 있어 뜻깊었다”며 “사과 가격 하락으로 농가의 걱정이 큰 만큼 지역 사과 소비 촉진에도 관심을 기울이겠다”고 말했다.

부계면은 앞으로도 농업인들의 목소리에 귀 기울이며 농촌 현장에서 함께하는 봉사활동과 소통행정을 이어갈 방침이다.