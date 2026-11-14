대구 달서구성서종합사회복지관, ‘포용공동체’로 지역 치안 강화...범죄예방대상 장관 표창

▲대구 달서구성서종합사회복지관이 최근 다양성 가치 확산을 위한 지속적인 지역사회 활동을 통해 공동체 치안 강화와 범죄예방에 기여한 공로로 ‘제11회 대한민국 범죄예방대상’에서 성평등가족부 장관 표창을 수상하고 기념촬영을 하고 있다 ⓒ대구 달서구성서종합사회복지관

이주민과 선주민이 서로를 이해하고 신뢰하는 공동체를 만드는 일이 지역의 범죄예방과 안전 강화로 이어졌다. 대구 달서구성서종합사회복지관이 20여 년간 추진해 온 포용공동체 조성 활동이 공동체 치안의 성과로 인정받아 장관 표창을 수상했다.

14일 대구 달서구성서종합사회복지관에 따르면, 복지관은 다양성 가치 확산을 위한 지속적인 지역사회 활동을 통해 공동체 치안 강화와 범죄예방에 기여한 공로로 ‘제11회 대한민국 범죄예방대상’에서 성평등가족부 장관 표창을 받았다.

이번 수상은 복지관이 추진해 온 활동이 단순한 이주민 지원이나 문화적 다양성 존중을 넘어, 지역 내 갈등을 예방하고 주민 모두가 안전하게 생활할 수 있는 환경을 만드는 데 기여했다는 점에서 의미가 있으며, 이는 주민 간 소통과 관계 형성을 범죄예방의 기반으로 삼고, 이를 교육과 시설 개선 등 구체적인 안전 활동으로 확장한 점이 주요 성과로 꼽힌다.

복지관은 대구 달서구 신당동 일대 이주민과 이주배경가족 밀집 지역을 중심으로 2003년부터 지역사회 포용공동체 조성 활동을 이어왔다. 이주민과 선주민 간 상호 이해와 소통을 통해 문화적 차이에서 비롯될 수 있는 갈등을 예방하고, 서로 다른 배경을 가진 주민들이 지역사회의 구성원으로 함께 살아갈 수 있도록 관계 형성에 힘써왔다.

이러한 공동체 기반은 대구성서경찰서와의 협력으로 범죄예방 활동으로 구체화됐으며, 복지관은 지역사회 네트워크를 바탕으로 이주민 대상 범죄예방 교육을 진행하고, 범죄예방 진단 결과를 토대로 태양광 도로표지병과 로고젝트를 설치하는 등 범죄 취약환경 개선에도 나섰다.

아울러 주민 간 신뢰를 쌓는 활동이 범죄예방 교육으로 이어지고, 현장 진단을 통한 물리적 환경 개선까지 연결된 것이다. 이는 치안을 경찰 등 전문기관만의 역할로 보지 않고 복지기관과 지역주민이 함께 참여하는 공동체의 과제로 접근했다는 점에서 주목된다.

대한민국 범죄예방대상은 경찰청과 중앙일보가 공동 주최하고 JTBC가 후원하는 시상식으로, 안전한 일상을 만들기 위한 민간·공공 부문의 우수 범죄예방 활동을 발굴하고 사회적 관심과 참여를 확산하기 위해 마련됐다.

김병우 달서구성서종합사회복지관장은 “지역사회의 안전은 어느 한 기관의 노력만으로 이뤄지는 것이 아니라 서로 다른 배경을 가진 주민들이 이해하고 소통하며 함께 만들어가는 것”이며, “앞으로도 다양한 지역사회 기관들과 협력해 다양성의 가치를 확산하고, 이주민과 선주민이 더불어 살아가는 포용공동체를 만드는 데 노력하겠다”고 말했다.

이번 수상은 포용과 소통이 지역사회의 갈등을 줄이는 데 그치지 않고, 주민의 일상을 지키는 공동체 치안의 토대가 될 수 있음을 보여준다. 복지관이 2003년부터 쌓아온 지역사회 관계망이 범죄예방 교육과 취약환경 개선으로 이어졌다는 점에서, 지역사회 안전을 위한 민관 협력의 의미를 더하고 있다.