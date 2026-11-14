달성테크노스포츠센터, 전국 최우수 공공체육시설 선정...문체부 장관상 수상

▲대구 달성테크노스포츠센터가 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 주관한 ‘2026년 우수 공공체육시설 평가’에서 최우수 시설로 선정돼 문화체육관광부 장관상을 수상하고 있다ⓒ대구달성군

지역 주민들이 일상에서 이용하는 공공체육시설의 경쟁력은 프로그램의 다양성과 안전한 운영에서 나온다.

대구 달성테크노스포츠센터가 이용자 중심의 시설 운영과 생활체육 활성화 성과를 인정받아 전국 최우수 공공체육시설에 선정됐다.

달성군은 달성테크노스포츠센터가 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 주관한 ‘2026년 우수 공공체육시설 평가’에서 최우수 시설로 선정돼 문화체육관광부 장관상을 수상했다고 14일 밝혔다.

이번 평가에서는 전국 274개 공공체육시설 가운데 단 5곳만 최우수 시설에 이름을 올렸으며, 이는 경영 관리와 운영 활성화, 시설 안전성 및 접근성 등을 종합적으로 평가한 결과다.

달성테크노스포츠센터는 군민 누구나 쉽고 안전하게 체육활동을 즐길 수 있도록 이용자 맞춤형 스포츠 프로그램을 확대하고, 정기적인 안전 점검과 시설 개선, 시설 운영의 내실을 다지는 동시에 주민들의 건강 증진과 생활체육 참여 기회를 넓힌 성과를 인정받아 수상으로 이어졌다.

시상식은 지난 12일 서울 올림픽파크텔 아테네홀에서 열렸으며, 최우수 공공체육시설 현판과 기념 상패가 수여됐다.

최재훈 달성군수는 “이번 선정은 군민 여러분의 지속적인 관심과 성원 덕분”이라며 “공공체육 인프라를 꾸준히 확충하고 내실 있게 운영해 모든 군민이 일상에서 건강한 삶을 누릴 수 있도록 최고의 체육 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

한편 대구 달성군은 센터에 인증 현판을 게시하고, 앞으로도 시설 안전과 이용 환경을 지속적으로 개선해 군민들이 쾌적하게 체육시설을 이용할 수 있도록 운영을 강화할 계획이다.