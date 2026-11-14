강성희 전 의원 "'지방주도성장' 말하면서 지방 들러리로 세우나?"

진보당 강성희 전 의원(진부당 전주시지역위원장)은 지난해 2월, "전북이 서울을 제치고 2036하계올림픽 국내 후보도시가 된 것은 '지방이 함께 치르는 균형발전 올림픽'을 내세웠기 때문"이라며 '서울과 공동개최'협상을 당장 멈추라고 요구했다.

강성희 전 의원은 14일, 자신의 페이스북에 이같은 내용의 글을 올리고 "전북이 서울을 이긴 이유, 벌써 잊었습니까?"라고 반문하면서 "그런데 지금 전북도는 서울과 공동개최 협상을 하고 있다. 개회식을 서울에서 하는 방안까지 거론된다?"고 비판했다.

강 전 의원은 "협상을 하면 할수록 전북은 작아질 수밖에 없고 성과는 서울이 가져가고, 빚은 전북이 떠안는 구조가 된다"면서 "서울 경기장이 필요하면 빌려 쓰면 되며 서울시의회는 이미 지난 9월 전북 단독 개최에 필요한 시설 사용 협약을 의결했다"면서 "공동개최가 아니어도 된다"고 강조했다.

특히 "국제올림픽위원회도 있는 시설을 고쳐 쓰는 '빚지지 않는 올림픽'을 요구한다"면서 "신축 없이 전국을 잇는 지방연대 올림픽이 바로 그 길"이라고 제시했다.

강 전 의원은 이어 "진짜 문제는 돈"이라면서 "국비는 6천7백억 원으로 쪼그라들었고, 전북이 떠안을 지방비는 2조 8천억 원으로 불었다"면서 "이건 서울과 손잡을 이유가 아니라 국가가 나서야 할 이유"라고 지적하면서 "평창동계올림픽은 특별법으로 개최 비용의 75%를 국가가 책임졌다"고 국가 책임을 상기시켰다.

이어 이재명 대통령에게는 "후보 시절 전주올림픽에 '국가적 지원체계'를 약속했지 않느냐?"고 되물으면서 "이재명 정부의 성공을 바라는 한 사람으로 그 약속, 지키실 거냐?"고 따져 물었다.

그러면서 전북도에는 "서울과의 공동개최 협상을 멈추라"고 요구하면서 "전북 국회의원 10명은 한 팀이 되어 전주 올림픽 지원 특별법을 만들라"고 촉구하고 "'지방주도 성장'을 말하면서 지방을 들러리로 세우는 올림픽을 저는 거부한다"고 밝혔다.