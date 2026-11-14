“칸막이를 없앤 수평적 협업 조직 구성” 군산시, 민선 9기 첫 조직개편 추진

전북자치도 군산시가 급변하는 행정환경과 지역 상황에 대응하기 위해 전문성과 대응 역량을 높이는 조직개편을 진행한다.

군산시에 따르면 주요 정책과 현안 사업을 보다 효율적으로 추진할 수 있도록 행정조직의 기능과 업무체계를 개선하는 데 중점을 두고 2026년 하반기 조직개편안을 마련해 12일부터 입법예고에 들어갔다.

먼저 기획조정국을 신설하고 기존 기획예산과를 기획정책과와 예산법무과로 분리해 시정 전반의 기획·조정 기능을 강화하고 부서 간 협업을 바탕으로 주요 현안에 신속하게 대응한다.

이와 함께 미래대응기금 신설 등으로 변화하는 지방재정 여건에 맞춰 재정 운용의 전문성과 효율성을 높인다.

ⓒ군산시

또한 미래산업의 투자유치부터 기업 성장, 일자리 창출, 민생경제까지 하나로 연계하기 위해 시장 직속 ‘현대차투자지원관’과 새만금경제항만국을 중심으로 새로운 성장동력을 확보할 방침이다.

관광진흥과와 체육진흥과는 각각 관광산업과와 스포츠산업과로 명칭을 변경하고 관광과 스포츠산업의 경쟁력과 부가가치를 높여 지역경제 활성화로 이어지도록 할 계획이다.

다음으로 장애인복지과, 재난예방과, 도로관리과, 문화유산과를 신설해 시민에게 보다 체계적인 행정서비스를 제공하고 도시정책과 정주 기반 시설 기능을 연계한 ‘도시주택국’, 기후위기대응과 해양자원 개발 기능을 아우르는 ‘기후해양국’으로 국 단위 기능을 재설계할 예정이다.

조직 운영 방식에도 변화를 줘 하위조직인 ‘계’를 ‘팀’으로 전환해 수평적 협업과 유연한 조직 운영을 유도하고 국·과 직제 순서도 기능과 업무 연관성을 중심으로 조정해 부서 간 칸막이를 낮춘다.

이에 따라 시 행정조직은 의회 기구를 제외하고 기존 4담당관 9국소 49과 302계에서 3담당관 10국소 53과 308팀으로 조정된다.

특히 한정된 행정자원 안에서 유사·중복 기능은 통합하고 부족한 기능은 보강해 증원 없이 현 정원 내 인력 재배치를 통해 조직 운영의 효율성과 책임성을 높인다.

이번 개편안은 지난 2월부터 행정안전부 산하 한국지방행정연구원이 수행한 조직진단 연구용역을 바탕으로 전 직원 직무조사와 업무량 분석, 직원 면담, 국별 의견수렴 및 의회 보고 과정의 의견을 반영해 마련됐다.

시는 입법예고 기간 시민과 관계기관의 의견을 수렴한 뒤 12월 시의회에 행정기구 설치 조례 개정안을 제출할 예정이다. 이후 시의회 의결 등 관련 절차를 거쳐 2027년 1월 조직개편을 시행한다.

군산시 관계자는 “이번 조직개편은 단순히 조직의 외형을 확대하는 것이 아니라 변화하는 행정수요에 맞춰 조직의 전문성과 대응 역량을 높이는 데 의미가 있다”며 “미래 성장산업 육성과 전략적인 재정 운용, 시민 생활과 밀접한 분야의 행정서비스 개선을 통해 군산의 지속가능한 발전과 새로운 도약을 뒷받침하겠다”고 전했다.