예식홀은 늘리고 하객 불편은 뒷전? 포항시 남구 한 예식장, 운영 논란

식사 중인 테이블 옆 잔반 수거 수레까지…위생·서비스 정신 도마 위

업체 측 “식당 1천여 석, 수용 문제없다” 해명…현장 체감과 큰 온도 차

경북 포항시 남구에 위치한 한 예식장이 예식홀을 기존 1층에서 3층까지 확대 운영하면서 하객들의 식사 불편과 식당 운영 방식이 도마 위에 올랐다.

하루 17팀의 예식이 30분 간격으로 이어지는 상황에서 하객들이 식당에 입장하고도 자리를 확보하는 데 상당한 시간을 허비하고, 음식 배식 과정에서도 혼잡이 빚어지고 있다.

특히 식사 중인 하객들의 테이블 바로 옆에서 종업원들이 잔반 수거 수레를 끌고 다니며 수레를 한참 동안 세워놓고 음식물과 식기를 정리하는 모습까지 목격되면서 위생관리와 고객 서비스 수준에 대한 비판이 제기되고 있다.

▲포항시 남구 종합운동장 앞 한 예식장 2층 식당에 종업원들이 하객들이 식사 중인 테이블 바로 앞에 잔반처리 수레를 세워 놓고 잔반처리를 하고 있는 모습.ⓒ프레시안(오주호 기자)

14일 이곳 예식장에는 기존 1층 예식홀에서 오전 10시부터 오후 5시까지 8팀, 추가 운영 중인 3층 예식홀에서는 오전 10시 30분부터 오후 6시 30분까지 9팀 등 총 17팀의 예식이 예정됐다.

각 예식홀에서는 1시간 간격으로 예식이 진행됐지만 두 층의 일정을 합치면 사실상 30분마다 새로운 예식 하객들이 유입되는 구조였다.

문제는 여러 예식팀의 하객들이 식당 한 곳을 함께 이용한다는 점이다.

현장에서는 식당 입구에서 입장을 기다리는 하객들이 발생했고, 어렵게 식당에 들어간 이용객들도 빈자리를 찾지 못해 테이블을 확보하는 데만 약 20분을 소요됐다.

자리를 확보한 뒤에도 음식 배식대 앞에서 다시 줄을 서야 하는 등 식사 과정 전반에 걸쳐 불편이 이어졌다.

식당 테이블에는 '입장 시각으로부터 식사 1시간 이용 가능'이라는 안내문까지 부착돼 있었다.

안내 문에는 “원활한 식사 공간 이용을 위해 장시간 좌석을 이용할 경우 자리 이동이나 퇴장을 요청할 수 있다”는 내용이 적혀 있었다.

하객들에게 식사시간 준수를 안내하는 것 자체는 업소의 운영 방침일 수 있다. 그러나 식당에 입장하고도 자리를 잡는 데 20분가량 소요되는 상황이라면 실제 식사에 사용할 수 있는 시간은 크게 줄어들 수밖에 없다.

▲포항시 남구 종합운동장 앞 한 예식장 식당 테이블에 부착된 안내판 ⓒ프레시안(오주호 기자)

더욱 논란이 된 것은 식사 중인 테이블 주변의 잔반 처리 방식이다.

현장에서는 종업원들이 잔반 수거 수레를 끌고 다니며 하객들이 식사하고 있는 테이블 바로 옆에서 잔반과 식기를 정리하는 모습이 목격됐다.

식사를 하고 있는 이용객 입장에서는 음식물 찌꺼기와 사용한 식기가 바로 옆에서 처리되는 상황 자체가 불쾌할 수밖에 없다.

특히 다수의 하객이 한꺼번에 식사하는 뷔페 공간은 음식물과 식기류의 위생적인 관리가 중요하다.

잔반 수거는 필요한 업무지만, 식사 중인 고객과 일정한 거리를 유지하고 음식 취급 및 배식 동선과 분리하는 등 세심한 운영이 요구된다.

잔반 수거 수레가 식사 테이블 사이를 오가면서 하객들의 식사 환경을 저해했다면 이는 단순한 서비스 불만을 넘어 업소의 위생관리와 고객 응대 수준을 되돌아봐야 할 문제다.

한 하객은 “결혼식을 축하하러 왔는데 식당은 전쟁터를 방불케 했다. 자리를 잡는 데만 20분 가까이 걸렸고, 식사하는 테이블 바로 옆으로 잔반 수거 수레가 오가는 모습을 보니 음식에 대한 위생적인 신뢰마저 떨어졌다”며 불만을 나타냈다.

이어 “예식장을 확대해 더 많은 손님을 받는다면 그에 걸맞은 식사 공간과 서비스 수준도 갖춰야 하는 것 아니냐”며 “하객을 손님으로 대하는 것인지, 빨리 식사하고 자리를 비워야 하는 대상으로 취급하는 것인지 묻고 싶다”고 지적했다.

▲포항시 남구 종합운동장 앞 한 예식장 2츠 식당에 몰려든 이용객들ⓒ프레시안(오주호 기자)

논란이 확산되자 예식장 측은 “주말 특정 시간대에 손님들이 몰리는 것은 포항의 다른 예식장들도 마찬가지”라며 “3층 예식홀은 지난 10월 24일부터 추가 운영하고 있지만, 식당은 한 곳이어도 1천여 석 규모여서 이용객 수용에는 문제가 없다”고 해명했다.

그러나 업체 측의 1천여 석 규모라는 설명과 실제 이용객들이 경험한 좌석 확보 지연 및 식사 대기 상황 사이에는 상당한 차이가 있다.

실제 운영 가능한 좌석 수가 얼마인지, 동시에 식당을 이용할 수 있는 인원이 얼마나 되는지, 예식별 하객 유입과 식사 체류시간을 고려한 수용능력이 충분한지 객관적인 자료로 확인해야 한다는 지적이다.

결국 핵심은 예식홀을 몇 개 층 운영하느냐가 아니라 늘어난 예식 수요에 맞춰 식당 운영과 위생관리, 고객 서비스가 제대로 뒷받침되고 있느냐는 것이다.

결혼식장은 축하와 환대가 이뤄져야 하는 공간이다. 하객들이 식사 중인 테이블 옆으로 잔반 수거 수레가 오가고, 자리를 확보하기 위해 장시간 기다려야 하는 상황이 반복된다면 업소 측은 시설 수용능력뿐 아니라 기본적인 서비스 정신까지 되짚어봐야 한다.

포항시 역시 관련 시설의 운영 실태와 위생관리 상태를 확인하고, 이용객들의 불편이 반복되지 않도록 필요한 점검에 나서야 한다는 목소리가 높아지고 있다.