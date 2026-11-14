안동 ‘상승산악회’ 출범…초대 회장에 권기한 씨 “함께 걷고 정 나누는 산행이 진정한 즐거움”

안동지역 산악 동호인들이 산행을 통해 건강을 다지고 회원 간 우정과 정을 나누기 위해 결성한 '상승산악회'가 13일 공식 출범했다.

상승산악회는 이날 안동 예미정 한식뷔페에서 창립총회를 열고, 수개월간의 준비위원회 활동 끝에 초대 임원진 구성을 마무리했다. 이어 출범식과 회원 화합행사를 열고 본격적인 활동의 시작을 알렸다.

이날 총회에는 회원 200여 명이 참석했으며, 초대 회장에는 권기한 씨가 선출됐다. 수석부회장은 김주근 씨, 사무국장은 김창현 씨가 맡아 산악회 운영을 이끌게 됐다.

회원들은 총회에서 산악회 운영 방향과 향후 산행 계획 등을 논의하고, 정기적인 산행을 통해 건강을 증진하는 한편 회원 간 친목과 화합을 다져나가기로 뜻을 모았다.

특히 상승산악회는 단순히 산을 오르고 정상에 도전하는 모임을 넘어 함께 걷고 서로를 배려하며 산행의 즐거움을 나누는 공동체를 지향한다. 바쁜 일상에서 벗어나 자연 속에서 재충전의 시간을 갖고, 산이라는 공통의 관심사를 통해 다양한 사람들이 소통하고 우정을 쌓는 데 의미를 두고 있다.

산악회 명칭인 '상승'에도 회원 모두가 건강과 행복을 향해 함께 나아가고 서로에게 힘이 돼 더불어 성장하자는 뜻을 담았다.

▲ 안동지역 산악 동호인들이 산행을 통해 건강을 다지고 회원 간 우정과 정을 나누기 위해 결성한 '상승산악회'가 13일 공식 출범한 가운데 김의승 전 서울시 행정1부시장이 축사를 하고 있다. ⓒ 프레시안(김종우)

출범식에 참석한 김의승 전 서울시 행정1부시장은 축사를 통해 “산악회 이름인 ‘상승’에는 산을 오른다는 의미뿐 아니라 여러 가지 좋은 뜻이 담겨 있는 것 같다”며 "산악회 활동을 통해 회원 개인은 물론 지역의 기운도 함께 상승하기를 바란다"고 말했다.

이어 "산을 오르내리며 마주치는 사람들 사이에 배려와 존중의 마음이 함께한다면 더욱 의미 있는 산악회가 될 것"이라고 덧붙였다.

출범식에 이어 열린 회원 화합행사에서는 회원들이 산악회의 첫걸음을 함께 축하하고 앞으로의 활동에 대한 기대를 나눴다.

권기한 초대 회장은 “산행은 단순히 정상에 오르는 것이 목적이 아니라 함께 걷는 과정에서 서로를 이해하고 정을 나누는 데 더 큰 의미가 있다”며 “회원 모두가 즐겁고 안전하게 산행할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “회장으로서 먼저 솔선수범하고 회원 서로가 힘이 돼 주며 함께 성장하는 상승산악회를 만들어 가겠다”고 말했다.