권백신 경북도의원, 행감서 “퇴직 공직자 경험, 지역 인재교육에 활용해야”

경북도의회 행정보건복지위원회 권백신 의원(안동)이 퇴직 공무원과 공공기관 종사자들이 축적한 전문성과 행정 경험을 지역 인재 양성과 주민교육에 적극 활용해야 한다고 강조했다.

권 의원은 13일 경상북도인재개발원과 인재평생교육재단, 새마을재단 등을 대상으로 한 행정사무감사에서 퇴직 전문인력 활용과 해외 새마을사업의 성과관리, 읍면동 새마을조직의 역할 재정립 등 기관별 현안을 집중적으로 점검했다.

경상북도인재개발원 감사에서는 사이버교육과 집합교육의 운영 실태, 강사 선정 기준 등을 살피고 교육 방식별 효율성을 따져 물었다. 특히 오랜 공직생활을 통해 정책 기획과 행정 실무 경험을 쌓은 퇴직 공무원들을 후배 공직자 교육에 활용할 필요가 있다고 지적했다.

권 의원은 강사 인력풀을 현직 공무원과 퇴직 공무원, 교수, 외부 전문가 등으로 구분하고 분야별 강의 실적과 참여 현황을 체계적으로 관리할 것을 주문했다.

이어 인재평생교육재단에는 가칭 '시니어 인재풀' 구축을 제안했다. 전국적으로 공무원과 공공기관 퇴직자가 연간 약 5만 명에 이르고 경북에서도 4천~5천 명이 배출되는 만큼 이들의 경험을 지역사회 교육자원으로 활용해야 한다는 취지다.

특히 도민행복대학을 활용해 퇴직 공직자와 교수, 교사 등 전문인력의 강의와 재능기부를 시범 운영하고, 이·통장과 새마을단체 임원, 자율방범대장, 의용소방대장 등 지역 주민 리더 교육에도 활용할 것을 제안했다.

권 의원은 "주민들은 세금이 어떻게 쓰이는지, 우리 동네 마을길 포장이 왜 늦어지는지 등 행정에 궁금한 점이 많다"며 "퇴직 공직자들의 경험을 주민 눈높이에 맞춰 전달하면 지역사회에 실질적인 도움이 될 것"이라고 말했다.

새마을재단에는 해외사업의 양적 확대보다 성과 검증과 관리감독 강화를 주문했다. 경북이 새마을운동의 발상지라는 상징성에 걸맞게 해외사업에서 제기된 소송과 비리 의혹, 성과 측정 미비 등의 문제를 점검하고 사업의 내실을 다져야 한다는 것이다.

권 의원은 "해외 새마을사업이 단순한 추진 실적에 그쳐서는 안 된다"며 "성과를 객관적으로 측정하고 현지 사무소의 관리감독 체계를 정비해 현지 주민들에게 실질적인 혜택이 돌아가도록 해야 한다"고 강조했다.

읍면동 새마을조직의 운영 방식에 대한 변화도 촉구했다. 새마을지도자회와 새마을부녀회 등이 행사 인원 동원과 반복적인 자원봉사에 치중하면서 조직 본연의 역할과 자긍심이 약화하고 있다는 현장의 목소리를 전했다.

그는 "새마을조직이 지자체 행사에 사람을 동원하고 봉사활동을 수행하는 역할에만 머물러서는 안 된다"며 "지역 새마을조직이 새마을정신을 계승하고 주민들에게 전파하는 본연의 역할을 할 수 있도록 새로운 운영 틀을 마련해야 한다"고 주문했다.

이번 행정사무감사에서 권 의원은 퇴직 전문인력의 사회적 활용, 해외사업의 책임성 강화, 지역 주민조직의 자율성 회복을 강조하며 기관별 실질적인 후속 대책 마련을 촉구했다.