박정희 대통령 탄신 109돌 숭모제례 봉행…전국서 2천여 명 참석

박정희 대통령 탄신 109돌을 맞아 14일 경북 구미시 박정희 대통령 생가에서 숭모제례와 기념행사가 열렸다.

경상북도와 구미시, (사)박정희대통령생가보존회가 공동 마련한 이날 행사에는 박근혜 전 대통령과 이철우 경북도지사, 김장호 구미시장 등 전국 각지에서 2천여 명이 참석해 박 대통령의 생애와 업적을 되돌아봤다.

박 대통령 생가에서 열린 숭모제례에서는 헌관들이 분향과 헌작을 올리며 탄신을 기렸다. 올해는 이철우 도지사가 초헌관을 맡던 기존 방식에서 벗어나 여러 인사가 함께 제례에 참여해 의미를 더했다.

행사장에는 지난 4월 국민 공모를 통해 선정한 박 대통령 사진공모전 입상작도 전시됐다. 작품에는 박 대통령의 생애와 주요 업적을 비롯해 대한민국 산업화 과정과 당시 시대상이 담겼다.

이어 구미복합스포츠센터에서 열린 기념식에서는 박 대통령의 산업화 정신과 새마을운동의 가치를 되새기는 축하공연이 펼쳐졌다.

이철우 도지사는 기념사에서 박 대통령을 대한민국 산업화의 기틀을 마련한 지도자로 평가하며 "모두가 할 수 없다고 할 때 과감한 결단으로 불가능을 성공으로 이끈 선구자"라고 말했다.

이어 "경북도는 그 정신을 이어받아 대구경북 행정통합과 신공항 건설, 영일만항 확장으로 세계와 경쟁하고, 식품한류로 세계 식품시장에 도전하겠다"고 밝혔다.

경북도는 이날 행사를 계기로 근면·자조·협동의 새마을정신을 오늘날 지역공동체와 청년 세대에 맞게 계승하는 사업도 소개했다.

새마을운동을 농촌개발 중심에서 주민 주도로 지역 문제를 해결하는 공동체 모델로 확장하고, 국내외 다양한 협력사업을 통해 대한민국의 발전 경험을 공유하고 있다.

해외에서는 새마을 시범마을 조성과 국가변혁프로젝트, 해외 새마을연구소 운영 등을 추진하고 있으며, 국내에서는 청년 현장 탐방교육과 대학생 새마을동행, 어린이 대상 육성사업 등을 통해 미래세대에 새마을정신을 전하고 있다.

지난 8월에는 코트디부아르 농업부 고위공무원단이 경북을 찾아 새마을운동의 성과를 공유하고 농촌개발 협력 확대 방안을 논의했다. 9월에는 황명석 경북도 행정부지사가 이끄는 대표단이 베트남 호찌민을 방문해 새마을세계화 사업의 경제·문화 협력 확대를 논의하고 관계 기관과 업무협약을 체결했다.

경북도는 앞으로 청년과 인공지능(AI), 디지털 기술을 결합한 이른바 '제3세대 새마을운동'을 확산해 청년 참여를 확대하고 지역혁신의 새로운 동력으로 발전시켜 나갈 계획이다.