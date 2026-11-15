구미 반도체스쿨 우수 학생 31명, SK실트론 생산현장 찾아 실무역량 키워

▲구미시와 구미상공회의소가 최근 반도체스쿨 참여 학생 가운데 우수 학생 31명을 선발해 SK실트론 본사 탐방과 현업 실무자 멘토링 프로그램을 진행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ구미시

경북 구미시가 지역 반도체 산업을 이끌 미래 인재 양성에 속도를 내고 있다. 반도체 진로교육을 받은 지역 고등학생들이 실제 기업 생산현장을 찾아 제조공정을 살펴보고 현업 전문가들과 직무 경험을 나누는 등 산업현장 중심의 진로 탐색 기회를 가졌다.

구미시와 구미상공회의소(회장 윤재호)는 최근 반도체스쿨 참여 학생 가운데 우수 학생 31명을 선발해 SK실트론 본사 탐방과 현업 실무자 멘토링 프로그램을 진행했다고 15일 밝혔다.

이번 프로그램은 반도체스쿨 수료 학생들에게 교실에서 배운 반도체 산업을 실제 현장에서 경험하게 하고, 산업 전문가들과의 소통을 통해 구체적인 진로 방향을 모색할 수 있도록 마련됐다.

학생들은 SK실트론의 반도체용 웨이퍼 생산시설을 견학하며 제조공정과 생산 과정에 대한 설명과 함께, 제조·기술, 개발, AI·디지털 전환 등 분야별 현업 실무자들과 만나 직무별 업무 특성과 필요한 역량, 진로 준비 과정 등에 대한 이야기를 나눴다.

특히 실무 워크숍에서는 직무별 가상 실무미션을 수행하고 AI를 활용한 업무 효율화 아이디어를 도출하는 등 산업현장의 업무방식을 직접 경험했으며, 멘토들의 피드백과 실제 현장 경험을 공유하면서 반도체 산업이 요구하는 실무역량과 직무에 대한 이해도도 높였다.

이번 현장 탐방은 단순한 기업 견학을 넘어 지역 청소년들이 반도체 산업의 실제 업무를 체험하고 미래 진로를 구체화했다는 점에서 의미가 있으며, 이는 지역 기업과 교육 현장을 연결해 청소년들이 지역 산업에 대한 이해를 높이고 미래 인재로 성장할 수 있는 기반을 마련한 것이다.

구미 반도체스쿨은 구미시와 구미상공회의소, SK실트론이 협력해 2024년부터 운영하는 산업 특화형 진로교육 프로그램으로, 지역 고교 1학년 학생들을 대상으로 반도체 산업에 대한 체계적인 교육을 제공하며, 기업과 교육기관이 함께 지역 인재를 육성하는 상생 모델로 자리 잡고 있다.

지난 3년간 구미지역 13개 고등학교에서 5700여 명의 학생이 참여했으며, 230회 이상의 방문형 교육이 진행됐다. 특히 올해부터는 교육의 몰입도와 참여도를 높이기 위해 수료생 150여 명을 대상으로 '반도체스쿨 콘서트'를 개최하는 등 프로그램을 확대하고 있다.

윤재호 구미 상공회의소 회장은 “반도체 산업의 중심지인 구미에서 우수한 인재들이 많이 배출돼 지역 산업의 경쟁력을 높이고, 나아가 글로벌 무대에서도 활약하기를 기대한다”며, “지역 산업 발전과 미래 핵심 인재 양성을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

김장호 구미시장은 “반도체스쿨은 지역기업과 미래 인재를 연결하는 의미 있는 사업”이며, “지역 교육기관 및 기업과의 협력을 강화해 청소년들이 반도체 산업의 꿈을 키우고 지역에서 미래를 설계할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

지역 반도체 산업의 경쟁력이 우수한 기술과 생산시설뿐 아니라 이를 뒷받침할 인재 확보에 달린 만큼, 구미시가 추진하는 산업현장 연계 교육이 지역 청소년들의 진로 선택과 기업의 미래 인재 확보를 잇는 실질적인 가교 역할을 할 수 있을것으로 기대된다.