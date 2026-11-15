전북 강타한 '토마토 갈색주름 바이러스' 확산…이원택 도지사·한병도 의원 익산 농가 '급거 방문'

전국을 강타한 '토마토 갈색주름과실 바이러스' 피해농가의 절반 이상이 전북 농가에 해당하는 등 초비상이 걸렸다.

이원택 전북자치도지사와 한병도 더불어민주당 원내대표(익산을), 이승돈 농촌진흥청장, 최정호 익산시장 등은 주말인 14일 오후 익산시 석탄동의 토마토 피해 농가를 급거 방문해 대책 마련에 나섰다.

이원택 도지사는 이날 "농민에게 작물은 단순한 소득원을 넘어 땀과 세월이 담긴 삶의 터전"이라며 "전파력이 강하고 치료 약제가 없어 농가의 상심이 크지만 결코 농민 홀로 이 위기를 감당하게 두지 않겠다"고 밝혔다.

▲이원택 전북자치도지사와 한병도 더불어민주당 원내대표(익산을), 최정호 익산시장, 이승돈 농촌진흥청장 등이 주말인 14일 익산 피해 농가를 급거 방문해 대책 마련에 나섰다. ⓒ전북자치도

▲한병도 민주당 원내대표도 이날 피해 농가를 찾아 현장을 살펴보고 "병해 확산과 생산량 감소가 우려되는 만큼 농촌진흥청 등 관계기관과 협력해 방제와 지원 대책을 꼼꼼히 챙기겠다"고 강조했다. ⓒ한병도 의원실

이원택 전북도지사는 "전북도와 농촌진흥청, 시군 농업기술센터와 긴밀히 협력해 전수조사와 공적방제를 신속하게 추진하겠다"며 "추가 확산 차단과 실질적인 농가 지원 대책 마련에 행정력을 총동원하겠다"고 밝혔다.

익산 출신의 한병도 민주당 원내대표도 이날 피해 농가를 찾아 현장을 살펴보고 "병해 확산과 생산량 감소가 우려되는 만큼 농촌진흥청 등 관계기관과 협력해 방제와 지원 대책을 꼼꼼히 챙기겠다"고 강조했다.

이 지사와 한병도 원내대표는 "조속한 예산 확보와 지원방안 마련을 위해 국회 및 기획예산처 등 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 밝혔다.

최정호 익산시장과 이승돈 농촌진흥청장도 피해 농가를 찾아 피해 상황과 현장의 목소리를 청취하고 대책 마련에 나섰다.

이승돈 청장은 "공적 방제 결정에 따른 폐기농산물 보상 등 농가지원 방안을 마련해 농가의 조속한 회복을 돕고 추가 확산을 철저히 차단해 농가 및 토마토 산업의 피해를 최소화하는데 총력을 다하겠다"고 말했다.

최정호 익산시장은 "가뜩이나 힘겨운 농가들이 갑작스러운 피해에 심한 어려움을 겪고 있는 만큼 피해 최소화를 위해 적극인 대책을 세워 나갈 것"이라고 강조했다.

이들은 익산시농업기술센터 소장으로부터 지역 내 토마토바이러스 발생동향을 보고받고 확산방지를 위한 조치와 방제체계 가동상황을 점검하며 농가 피해 최소화에 주력할 것을 강조했다.

토마토 갈색주름과실 바이러스 발생은 지난 13일 현재 전북에 63개 농가에 달하는 등 피해 확산 속도가 빠른 것으로 알려졌다.

이는 전국 6개 시·도 117개 농가에서 피해를 입은 것과 비교할 때 절반 이상 되는 것이어서 심각성을 더해주고 있다.

▲이승돈 농촌진흥청 청장은 "공적 방제 결정에 따른 폐기농산물 보상 등 농가지원 방안을 마련해 농가의 조속한 회복을 돕고 추가 확산을 철저히 차단해 농가 및 토마토 산업의 피해를 최소화하는데 총력을 다하겠다"고 강조했다. ⓒ농촌진흥청

시·도별 피해 상황을 보면 전북을 포함한 경남(26), 충남(15), 부산(10), 전남(2), 충북(1) 등 6개 시·도 117개 농가에서 토마토 갈색주름과실바이러스가 발생한 것으로 확인됐다.

국내에 올해 처음 유입이 확인된 토마토 갈색주름과실바이러스는 검역관리급 병해충으로 지정·관리하고 있다.

농진청은 지난 9일 '농작물 병해충 예찰방제 심의회'를 열고 내외부 전문가 논의를 거쳐 공적 방제 추진을 결정했다.

막연한 불안감에 따른 토마토 소비 감소에 대한 우려도 제기됐다.

이원택 도지사는 이날 페이스북에 글을 올리고 "이 바이러스는 토마토와 고추류 등 작물에만 영향을 미칠 뿐 인체에는 전혀 해가 없어 시중에 유통되는 농산물은 안심하고 먹어도 된다"며 "막연한 불안으로 우리 농산물이 외면받지 않도록 도민들의 따뜻한 소비와 응원을 부탁드린다"고 말했다.

이승돈 청장도 "식물바이러스에 감염된 농작물은 시중 유통경로가 완전히 차단되므로 토마토 소비 위축이나 식품 안전성에 대한 우려 없이 안심하고 소비해 주시길 바란다"고 말했다.

토마토 갈색주름과실바이러스가 발생한 농가는 공적 방제기준에 따라 감염 식물체를 폐기하고 내부 시설과 농자재 등을 철저히 소독해야 한다. 이후 바이러스 잔존 검사를 통해 검출되지 않은 경우에만 토마토 재정식을 할 수 있다.