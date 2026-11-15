익산 토마토 재배 농가 18% '바이러스' 감염…최정호 시장 "철저히 대응 총력전"

전북자치도 익산시 토마토 재배 농가의 20%에 육박하는 농가들이 '토마토 바이러스' 피해를 호소하는 가운데 최정호 익산시장이 총력 대응을 선포했다.

최정호 익산시장은 14일 토마토갈색주름과실바이러스(ToBRFV)가 발생한 석탄동 토마토 재배 농가를 방문해 피해 상황을 살피고 농가 경영 안정을 위한 현장 간담회를 열었다.

이날 방문에는 이원택 전북자치도지사와 한병도 더불어민주당 원내대표(익산을 의원), 이승돈 농촌진흥청장, 고종철 전북자치도농업기술원장 등도 함께 했다.

▲ 익산시 토마토 재배 농가의 20%에 육박하는 농가들이 '토마토 바이러스' 피해를 호소하는 가운데 최정호 익산시장이 총력 대응을 선포했다. ⓒ익산시

▲현재 익산 지역 토마토 재배 규모는 191농가(141㏊)로 지난 13일 기준 35농가에서 바이러스 감염이 확인됐다. ⓒ익산시

최근 전국 토마토 농가에서 바이러스 감염이 잇따라 확인됨에 따라 시름에 잠긴 농업인들을 직접 위로하고 현장의 절박한 목소리를 반영해 실질적인 지원책을 마련하기 위해 대거 방문한 것이다.

이날 간담회에서는 농촌진흥청 재해대응과와 익산시농업기술센터가 바이러스 발생 현황과 방제 추진 상황을 보고했다. 이어 피해 농가 대표들이 영농 중단에 따른 생계 막막함과 방제·재정식 과정에서 발생하는 막대한 경제적 부담 등 현장의 고충을 가감 없이 전달했다.

최정호 익산시장 등 참석자들은 바이러스 확산을 조기에 차단하기 위한 철저한 공적 방제와 함께, 농가가 하루빨리 다시 일어설 수 있도록 폐기·운반·소독 등 방제 비용과 배지·시설 교체, 모종 구입 등 재정식 비용의 현실적인 지원이 시급하다는 데 깊이 공감했다.

현재 익산 지역 토마토 재배 규모는 191농가(141㏊)로 지난 13일 기준 35농가에서 바이러스 감염이 확인됐다.

익산시는 추가 확산을 막기 위해 지역 재배 농가 전수조사와 예방 홍보를 실시하고, 확진 시설 출입 통제와 소독물품 배부 등 총력 대응에 나서고 있다.

또한 확진 시설에 대한 감염 식물체 폐기·소독 명령을 이행하는 동시에, 철저한 방제 확인과 신속한 손실보상 절차를 밟아 농가의 피해를 최소화할 방침이다.

최정호 익산시장은 "애써 키운 작물을 눈물로 폐기해야 하는 농업인들의 참담한 심정을 헤아리면 한시도 가만히 있을 수 없다"며 "정치권, 관계기관과 한마음으로 힘을 모아 바이러스 확산을 철저히 막아내고 피해 농가가 하루빨리 일상을 되찾아 다시 영농에 나설 수 있도록 모든 행정력을 쏟겠다"고 말했다.