경기도, 출근 전 7시·퇴근 전 5시까지 사전제설…‘경기안심제설+717’ 추진

▲경기도가 오전 7시와 오후 5시를 사전제설 완료 목표 시점으로 정하고, 시군별 이행 상황을 관리하는 ‘경기안심제설+717’을 추진한다.ⓒ네이버 블로그

경기도가 겨울철 대설에 따른 교통혼잡과 도로 결빙 사고 예방을 위해 오전 7시와 오후 5시를 사전제설 완료 목표 시점으로 정하고, 시군별 이행 상황을 관리하는 ‘경기안심제설+717’을 추진한다.

경기도는 15일부터 내년 3월 15일까지 4개월간을 ‘2026~2027년 겨울철 도로 제설대책 기간’으로 정하고 이런 내용을 담은 ‘자연재난 종합대책’을 추진한다고 15일 밝혔다. 경기도에는 3만 5790개 노선, 총 2만 1179㎞ 길이의 도로가 있다.

이번 대책의 핵심은 출퇴근 시간대 사전제설 기준을 구체화한 것이다. 기존에는 출퇴근 전에 제설하도록 했지만 구체적인 완료 시점은 명시하지 않았다. 올해는 출근 전 오전 7시와 퇴근 전 오후 5시를 사전제설 완료 목표 시점으로 명시해 보다 체계적이고 목표지향적인 제설 상황을 관리하기로 했다.

이를 위해 도 재난안전대책본부는 사전제설 개시를 안내하고, 시군별 제설제 사전살포 이행현황을 점검한다. 기습적인 폭설과 급격한 기온 하강에 대비해 제설작업을 미리 시작하고, 출퇴근 시간대 주요 도로의 교통혼잡을 최소화한다는 방침이다.

앞서 도는 지난 11일 추미애 경기도지사 주재로 열린 ‘겨울철 경기도민안전 종합관리대책 점검회의’에서 출퇴근길 사전제설을 강화하는 ‘경기안심제설’ 추진 방안을 논의한 바 있다.

도는 겨울철 강설에 대비해 제설제 14만 4001톤과 제설차량 2326대, 제설장비 4710대를 확보했다. 기상상황에 따라 5단계 비상근무체계를 운영하고, 24시간 상황관리와 도로 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등을 활용해 강설과 결빙 상황을 실시간으로 파악한다.

올해는 인공지능을 활용한 ‘경기도 도로살얼음 분석시스템’도 운영해 결빙 위험을 사전에 파악하고 대응하는 예방 중심의 제설대책을 강화한다. 도로살얼음 분석시스템은 기온과 습도, 노면온도 등 기상자료를 빅데이터와 인공지능으로 분석해 도로 결빙 위험을 예측하는 시스템이다. 도는 분석된 결빙 위험정보를 시군 및 유관기관과 공유하고, 위험구간에 대한 제설제 사전살포와 안전 순찰 등에 활용할 계획이다.

출퇴근 시간대 교통량이 많은 주요 간선도로와 상습 정체구간을 우선 제설하고, 터널과 지하차도, 교량, 고갯길 등 결빙 취약구간에는 제설장비와 자재를 미리 배치한다. 염수분사시설 등 자동제설시설의 작동 상태를 점검하고, 이면도로와 보행로 등 생활밀착도로의 제설 관리도 강화한다.

서울시와 경찰청 등 유관기관과 협력해 시군 경계도로와 고속도로 진출입로 등 제설 관리가 소홀해질 수 있는 구간도 함께 관리한다. 폭설로 교통혼잡이나 차량 고립이 발생하면 관련 정보를 신속하게 공유해 공동 대응할 방침이다.

배성호 경기도 건설국장은 “겨울철 도로 안전은 강설 이후의 신속한 제설뿐 아니라 기상상황을 사전에 파악하고 선제적으로 대응하는 것이 중요하다”며 “올해 새롭게 도입한 도로살얼음 분석시스템과 24시간 상황관리체계를 적극 활용하고, 31개 시군 및 유관기관과 긴밀히 협력해 도민들이 안심하고 도로를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.