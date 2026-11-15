대구 동구, 겨울철 재난 대응·복지 사각지대 해소 위한 민관 협력 강화

▲대구 동구청이 최근 겨울철 대설·한파 등 자연재난에 선제적으로 대응하기 위한 '2026~2027년 겨울철 자연재난 대비 관계기관 대책회의'를 개최하고 있다ⓒ대구동구

대구 동구가 겨울철 자연재난에 대비한 안전관리 체계를 점검하는 한편, 민관 협력을 통한 복지 사각지대 해소에도 힘을 쏟고 있다.

대구 동구청(구청장 우성진)은 최근 겨울철 대설·한파 등 자연재난에 선제적으로 대응하기 위한 '2026~2027년 겨울철 자연재난 대비 관계기관 대책회의'를 개최했다고 15일 밝혔다.

이번 회의에서는 겨울철 대설·한파 대비 종합대책을 공유하고 도로 제설계획과 부서별 추진사항, 분야별 대응계획으로, 제설 취약구간 관리와 신속한 제설 대응을 비롯해 한파 취약계층 보호, 농축산시설과 산림·건축물 안전관리 등 겨울철 중점 관리 분야에 대한 논의가 이뤄졌다.

특히 동부경찰서와 동부소방서 등 유관기관 및 공산지역 3개 동도 참석해 기관별 대응계획을 공유하고, 재난 발생 시 신속한 상황 전파와 현장 대응을 위한 협력체계를 점검했다.

동구는 이번 회의를 계기로 부서와 관계기관 간 협업체계를 강화하고 기상 상황에 따른 단계별 대응과 사전 점검을 철저히 해 주민의 생명과 재산을 보호한다는 방침이다.

이와 함께 동구는 복지 현장의 대응 역량을 높이고 민관 협력 기반의 촘촘한 복지안전망을 구축하기 위한 노력도 이어가고 있다.

▲대구 동구가 지난 13일 안심종합사회복지관 별관 3층 강당에서 민·관 사례관리 업무 담당자 등 80여 명이 참석한 가운데 '2026년 민관합동 사례관리자 역량강화 교육 및 성과보고회'를 개최하고 있다ⓒ대구동구

지난 13일에는 안심종합사회복지관 별관 3층 강당에서 대구동구사회복지관협회 주관으로 민·관 사례관리 업무 담당자 등 80여 명이 참석한 가운데 '2026년 민관합동 사례관리자 역량강화 교육 및 성과보고회'를 개최했다.

1부 성과보고회에서는 민관협력 사례관리 추진 성과를 공유하고 실제 사례 발표와 가족돌봄아동·청소년협의체 사업 안내를 진행했으며, 이어 2부 역량강화 교육에서는 대구가족상담센터 문경숙 소장이 '비자발적 클라이언트의 참여를 돕는 사회복지사의 실천역량'을 주제로 강연을 펼쳤다.

교육은 복지서비스에 소극적이거나 참여를 거부하는 대상자와의 관계 형성 및 소통 방법 등 현장 실무에 필요한 전문성을 높이는 데 초점을 맞췄으며, 특히 다양한 복지 수요에 대응하는 사례관리 담당자들의 실천 역량을 강화하고, 민관이 함께 주민의 문제를 해결하는 협력 기반을 다지는 계기가 됐다.

우성진 동구청장은 자연재난 대비 회의에서 “겨울철 자연재난은 사전 대비와 관계기관 간 유기적인 협력이 무엇보다 중요하다”며, “분야별 대응체계를 철저히 점검하고 신속한 상황 대응과 취약계층 보호에 만전을 기해 구민들이 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

또 사례관리자 성과보고회에서는 “어려운 여건 속에서도 복지 현장의 최일선에서 주민들의 삶의 변화와 회복을 위해 애쓰시는 사례관리 담당자 여러분께 감사드린다”며, “앞으로도 민관이 긴밀하게 소통하고 협력해 복지 사각지대를 해소하고 주민들이 체감할 수 있는 맞춤형 복지서비스를 제공하도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

동구의 이번 행보는 겨울철 재난으로부터 주민의 안전을 지키는 물리적 안전망과 복지 위기가구를 발굴·지원하는 사회적 안전망을 함께 강화한다는 데 의미가 있다. 특히 한파 취약계층 보호와 복지 사각지대 발굴이 맞물리는 만큼, 관계기관과 민간 복지 현장의 협력이 주민들의 일상 속 안전과 복지로 이어질 것으로 기대된다.