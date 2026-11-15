경기도, 지방세 체납자 이륜차 1097대 조사…9억1000만원 징수

경기도가 장기 지방세 체납자 소유 이륜자동차 1097대를 전수 조사해 체납액 9억 1000만 원을 징수했다고 15일 밝혔다.

도는 지방세 100만 원 이상을 1년 넘게 체납한 이륜자동차 소유자 823명을 대상으로 지난 2월부터 10월까지 도와 시·군 합동으로 탐문 및 현장 조사를 벌였다.

▲경기도청 ⓒ경기도

조사 결과, 대상 차량 1097대 가운데 402대의 실제 소재를 확인했다. 도는 현장 납부 독려와 압류 조치 등을 통해 체납액 9억 1000만 원을 징수했다. 나머지 695대는 위장전입 등으로 실제 소재를 파악하지 못해 지속적으로 추적 관리할 계획이다.

주요 사례를 보면 지난해부터 자동차세 등 7건, 150만 원을 체납한 A씨는 미국산 할리데이비슨 이륜자동차 2대를 소유한 사실이 확인됐다. 체납징수팀이 사업장을 방문해 압류(봉표) 조치를 하자 체납액 전액을 납부했다.

용인시에 거주하는 B씨도 2024년부터 지방소득세 등 2건, 200만 원을 체납했으나, 시가 약 1790만 원 상당의 혼다 600cc 이륜자동차를 압류하자 체납액을 모두 납부했다.

노승호 도 조세정의과장은 “이륜자동차 이용이 증가하는 추세에 맞춰 체납 징수 기법도 지속적으로 보완해 나가겠다”며 “조세 회피 행위에는 엄정하게 대응하고 성실납세자가 존중받는 공정한 조세질서를 확립하겠다”고 말했다.