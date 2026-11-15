인천시, 수능일 특별수송 대책 마련…버스 집중배차·도시철도 비상대응

인천광역시가 오는 19일 시행되는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생들의 수능 시험장 이동 편의를 위해 특별수송 대책을 추진한다.

15일 인천시에 따르면 올해 인천지역 수능 응시자는 총 2만 9702명이다. 시는 시험 당일 수험생과 학부모 등의 이동으로 교통수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 대중교통 수송력을 높이고 시험장 주변 교통관리를 강화할 계획이다.

▲교통약자 이동지원 차량 반디콜 ⓒ인천광역시

먼저 시내버스는 오전 6시부터 8시 10분까지 등교시간대 집중배차를 실시한다. 시험장을 경유하는 노선에는 안내표지를 부착하고, 안내방송을 통해 시험장 위치를 알릴 예정이다.

도시철도는 주요 역사 21곳에 안내인력 92명을 배치하고 비상대기열차 3대와 열차 운행 지원반 14명을 운영해 돌발상황에 대비한다.

교통약자 수험생을 위한 이동지원도 마련했다. 교통약자 이동지원센터에 등록된 수험생은 시험 당일 오전 6시 30분부터 오후 9시 30분까지 장애인콜택시를 무료로 이용할 수 있다. 운행 지역은 인천 전 지역을 비롯해 서울 강서구와 경기 시흥·김포·부천이다.

이용을 희망하는 수험생은 교통약자 이동지원센터(1577-0320, 032-430-7000)에 사전 예약한 뒤 시험 당일 응시표를 지참하면 된다.

시험장 주변 교통관리도 강화한다. 군·구와 인천경찰청은 시험장 인근 불법 주·정차 단속과 교통정리를 실시하고, 시험장 출입구 주변 차량 진입을 제한해 교통 혼잡을 최소화할 방침이다. 시와 군·구 관용차량도 비상 대기시켜 긴급 수송 요청에 대응한다.

박성순 시 교통정책국장은 “수험생들이 안전하고 편안하게 시험장에 도착할 수 있도록 관계기관과 협력해 특별수송 대책을 차질 없이 추진하겠다”며 “시민들께서도 수능 당일 시험장 주변 차량 운행 자제와 대중교통 이용에 적극 협조해 주시길 바란다”고 말했다.