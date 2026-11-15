대구경찰, 수능일 시험장 51곳 특별 교통관리...경찰 등 565명 투입

▲대구 경찰청ⓒ대구경찰

대구경찰이 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험의 원활한 진행과 수험생들의 안전한 입실을 위해 시험장 주변 특별 교통관리에 나선다.

대구경찰청(청장 박준성)과 대구시자치경찰위원회(위원장 이중구)는 수능 당일 오전 6시부터 대구지역 51개 시험장 주변에 교통경찰과 모범운전자 등 565명, 순찰차와 싸이카 등 차량 91대를 집중 배치한다고 15일 밝혔다.

올해 대구지역 수능 응시자는 모두 2만5천389명으로, 시험은 오전 8시 40분부터 오후 5시 45분까지 진행되며, 수험생들은 시험 당일 오전 8시 10분까지 시험장 입실을 마쳐야 한다.

경찰은 수험생들의 원활한 이동을 위해 입실 시간 이전인 오전 6시부터, 경찰관 284명과 모범·녹색어머니회 등 협력 인력 281명, 순찰차 81대와 싸이카 12대를 투입해 시험장 주변 주요 교차로에 배치한다.

특히 시험장 입구에 차량이 몰려 발생할 수 있는 혼잡을 최소화하기 위해 수험생 탑승 차량은 시험장 정문 앞 200m 지점에서 하차하도록 유도할 계획이다. 이후 수험생들은 걸어서 시험장에 들어가게 된다.

경찰은 시험장 주변 교통상황을 집중 관리하고, 수험생 이동에 방해가 되는 차량 정체와 불법 주정차 등을 예방해 입실 시간대 교통 흐름을 확보할 방침이다.

시민들의 협조도 당부했다.

박준성 대구경찰청장은 “시험 당일 아침 시험장 주변이 매우 혼잡할 수 있는 만큼 수험생과 학부모들은 가급적 대중교통을 이용해 달라”며, “시민들도 출근시간 조정에 적극 동참해 혼잡 시간대 차량 이용을 자제하고 수험생 탑승 차량에 길을 양보해 주시길 바란다”고 말했다.

이어 "영어 듣기평가 시간대에는 시험장 주변을 통행하는 차량의 경적 사용을 자제하는 등 시민들의 성숙한 협조"를 요청했다.

수능 당일 원활한 교통 흐름은 수험생들의 안정적인 시험장 입실과 직결되는 만큼, 경찰의 현장 대응뿐 아니라 시민들의 자발적인 교통 협조가 어느 때보다 중요할 것으로 보인다.