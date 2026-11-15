[속보] "AI로 커닝, 자수합니다" 세무사 수석합격자…경찰 광수단, 즉각 수사 착수

세무사시험 수석 합격자가 인공지능(AI) 등을 이용해 부정행위 했다며 경찰에 자수했다. 경찰은 15일 해당 사안을 서울청 광역수사단에 배당하면서 "신속하고 엄정하게 수사를 진행하겠다"고 밝혔다.

이날 유튜브 채널 '이돈호 변호사'에는 '세무사시험 수석 논란 당사자, AI 부정행위 자수했습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

제63회 세무사시험 수석 합격자 한모 씨는 마스크를 착용하고 이 영상에 등장해 "저는 세무사 시험에서 부정행위를 했다. 제 잘못으로 많은 분들께 피해를 드린 점 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다.

한 씨는 "제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울경찰청에 제출했다"며 "세무사 1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다"고 밝혔다.

그는 세무사시험뿐 아니라 공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다고 밝혔다.

한 씨는 "제가 수석으로 합격한 것은 정당한 노력으로 얻은 결과가 아니다"라며 "합격 수기와 인터뷰에서 사실과 다른 이야기를 했다. 의혹이 제기된 후에도 거짓말로 제 행동을 부정했다. 잘못을 저지른 것도 이를 숨기려고 했던 모든 것도 다 저의 책임"이라고 밝혔다.

한 씨는 "제가 한 일을 깊이 반성하고 후회하고 있다"며 "오랜 시간 성실하게 시험을 준비해 온 수험생분들께, 정당하게 시험에 합격하신 분들께 다시 한번 진심으로 사죄드린다"고 밝혔고, "현직 세무사분들과 업계 종사자분들께도 사죄드린다. 제 잘못으로 자격시험과 전문직에 대한 신뢰를 훼손시켜 정말 죄송하다"고 했다.

한 씨는 범행 동기에 대해 "퇴사 후 자영업이 잘되지 않아 부모님께 실망을 드린 자신이 싫었고, 30대 초중반에 수험생활을 시작하며 수험 기간이 길어질 것에 대한 공포와 초조함 때문에 잘못된 선택을 했다"며 사죄했다.

부정행위는 초소형 카메라를 이용해 시험 문제를 촬영한 뒤 AI로 전송하고, 스마트폰을 통해 답을 확인하는 수법이 이용된 것으로 알려졌다.

앞서 한국산업인력공단 등에 따르면 해당 합격자는 1차 시험에서 400점 만점에 단 한 문제만 틀린 397.5점(평균 99.375점)을 기록한 것으로 알려졌다. 특히 세법학개론을 비롯해 4과목 중 3과목에서 만점을 받아 AI 스마트 안경 등을 이용한 부정행위 의혹이 불거졌다. 2차 시험에서도 800점 만점에 663점(평균 82.875점)을 받아 수석을 차지했다.