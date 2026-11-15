대구 수성구, 청소년 정책 제안부터 지속가능한 보육까지...미래세대 위한 소통 확대

▲수성구청소년문화의집가 지난 14일 청소년이 묻고 구청장이 답하는 ‘2026 청문청답 토크콘서트’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구수성구

대구 수성구가 청소년의 정책 참여를 확대하고 보육 현장의 지속가능성을 높이기 위한 소통 행보에 나서, 청소년과 구청장이 지역 교육·문화 정책을 논의하는 한편, 어린이집 원장들과 미래세대를 위한 보육의 방향을 모색했다.

수성구청소년문화의집은 지난 14일 청소년이 묻고 구청장이 답하는 ‘2026 청문청답 토크콘서트’를 개최했다.

‘더 나은 내일로 이륙(離陸, 26)하다’를 주제로 열린 행사에는 김대권 수성구청장과 수성구청소년참여기구 청소년들이 참석해 민선 9기 청소년 정책 방향을 논의했다.

이날 청소년들은 미래교육과 인공지능(AI), 청소년 문화예술, 국제 바칼로레아(IB) 교육 확대와 교육격차 해소 등 의제 제시와 함께, 수성알파시티 AI 기업과 청소년수련시설을 연계한 실생활 중심 AI 교육, 문화예술 관람 지원과 청소년 프로그램 확대, IB 교육 확산에 따른 학습 부담 및 교육격차 완화 방안 등을 제안했다.

특히 청소년참여위원회는 정책을 제안하는 데 그치지 않고 추진 과정을 살피며 개선 의견을 전달하는 등 정책 반영 여부까지 지속적으로 확인하기로 했다.

▲수성구 육아종합지원센터가 관내 어린이집 원장들을 대상으로 ‘지속가능한 미래를 위한 배움과 실천’ 세미나를 개최하고 있다 ⓒ대구 수성구

앞서 지난 12일에는 수성구 육아종합지원센터가 관내 어린이집 원장들을 대상으로 ‘지속가능한 미래를 위한 배움과 실천’ 세미나를 열었다.

김은혜 계명대 유아교육과 교수는 강연에서 "인간과 자연, 개인과 공동체의 관계를 중심으로 지속가능성의 의미를 짚고 상호존중과 책임, 연대의 중요성"을 강조했다. 이후 참석자들은 이를 바탕으로 어린이집 운영 철학과 조직문화, 가정·지역사회와의 협력 방안을 논의했다.

두 행사는 청소년 정책 참여와 보육 현장의 변화를 통해 미래세대의 성장 기반을 함께 고민했다는 점에서 의미가 있다.

김대권 수성구청장은 "청소년들의 정책 제안을 적극적으로 듣고 미래교육과 문화예술 분야의 성장을 지원하겠다"고 밝혔으며, 보육 현장에서도 "지속가능성의 가치가 교육공동체를 통해 뿌리내릴 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.